iPhone 12 und 12 Pro mit besserem Verkaufsstart als iPhone 11

Mit der neuen iPhone-Gerätegeneration scheint Apple wieder ein Coup zu gelingen – laut TF Securities-Analyst Ming-Chi Kuo startet es besser als das schon sehr erfolgreiche iPhone 11.

TF Securities-Analyst Ming-Chi Kuo schätzt, dass Apple schon beim Start übers Wochenende zwischen 7 und 9 Millionen Vorbestellungen für das iPhone 12 und 12 Pro zusammen verbuchen konnte. Dies berichtet "Appleinsider" . Es sei damit zu rechnen, dass diese Zahlen mit dem Start des iPhone 12 Pro Max und dem iPhone Mini-Verkäufen im November noch deutlich steigen werden.

Gegenüber Investoren teilte Ming-Chi Kuo mit, dass das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro im Vergleich allein fast die Performance der gesamten iPhone-11-Linie im Jahr 2019 zum Start erreicht hätten. Demnach habe Apple im Jahr 2019 am Startwochenende zwischen 10 und 12 Millionen Geräten absetzen können, während die beiden neuen iPhone-Modelle geschätzt bis zu 2 Millionen Einheiten innerhalb von 24 Stunden an Verkaufszahlen aufweisen. Das ist mehr als 500.000 bis 800.000 iPhone-11-Geräte, die Apple im letzten Jahr in den ersten 24 Stunden verkauft hat.

Kuo schreibt weiter, dass die Vorbestellungen für das iPhone 12 Pro alle Erwartungen überträfen. Dies führt der Analyst auf die ”eingefleischten Apple-Fans” und ihre Vorliebe für Highend-Modelle, auf die starke Nachfrage auf dem chinesischen Markt und die zu erwartende Nachfrage der kommenden Hochsaison in den USA und Europa zurück. Er glaubt nicht, dass die demnächst erscheinenden iPhone-12-Geräte Mini und Pro Max die jetzigen Modelle iPhone 12 (Pro) ausstechen werden, aber die Vorbestellungen für diese verbleibenden iPhone-Geräte aus 2020 könnten die Vorbestellverkäufe für die gesamte Modellreihe des iPhone 12 insgesamt in Richtung eines "Superzyklus" treiben. Auch die Neuausrichtung auf das 5G-Netzwerk könnte bei der hohen Nachfrage eine Rolle spielen, meint der Analyst weiter.

Diese Betrachtungen passen gut zu unseren Erkenntnissen, dass das iPhone 12 (Pro) den stärksten Marktstart seit dem iPhone 6 hingelegt hat. Hierzulande sind die neuen Modelle aufgrund der hohen Nachfrage bereits schwer zu bekommen.



