iPhone 12 womöglich mit kleineren Batterien

Halyna Kubiv

Vor Kurzem sind Screenshots aus diversen behördlichen Datenbanken aufgetaucht, die auf kleinere Batterien im iPhone 12 hinweisen.

Vergrößern Die Batterie hat danke Taptic Engine nun weniger Platz © iFixit

Apple hat bislang das iPhone nach dem olympischen Prinzip aktualisiert: Schneller, höher, stärker waren mal fast immer die Nachfolge-Prozessoren, Bildschirmauflösungen oder eben Batterien. Das iPhone 11 hatte beispielsweise gegenüber dem iPhone XS eine um 168 mAh Ladekapazität und überschritt so die magische Grenze von 3000 mAh auf 3110 mAh . Offenbar wird Apple in den kommenden iPhones die Leistung der Batterie im Vergleich zu der aktuellen iPhone-11-Reihe etwas reduzieren. Dies folgt aus diversen Datenbanken der Behörden in Korea , Dänemark und in China , wie MySmartPrice (via Macrumors ) berichtet.

Apple hat demnach drei Batterie-Modelle registrieren lassen, gleichzeitig wird über vier unterschiedliche iPhone-12-Modelle berichtet (iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max). MySmartPrice spekuliert, dass die beiden Zwischengrößen – das iPhone 12 Max und iPhone 12 Pro – das gleiche Batteriemodell nutzen werden. Betrachtet man die Größe der beiden, erscheint ist dies nur sinnvoll, sollen doch die beiden gleiche Bildschirmdiagonale und womöglich gleiche Abmessungen haben. Die genauen Angaben zu den Akku-Kapazitäten der kommenden iPhones finden sich in der nachfolgenden Tabelle:

iPhone-Modell Batterie-Modell Kapazität iPhone 12 (5,4 Zoll) A2471 2227mAh iPhone 12 Max (6,1 Zoll) A2431 2775mAh iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) A2431 2775mAh iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll) A2466 3687mAh

Für das iPhone 12 gibt es in der aktuellen iPhone-Reihe keine Referenzgeräte, führt doch das iPhone 11 einen Bildschirm mit der Diagonale von 6,1 Zoll und entspricht eher dem kommenden iPhone 12 Max. Die Batteriekapazität wird sich also im Vergleich um 335 mAh verringern. iPhone 11 Pro hatte eine etwas kleinere Batterie von 3026 mAh eingebaut bekommen, so wird der Unterschied zum iPhone 12 Pro nicht ganz so groß – 251 mAh weniger. Nur das größte und teuerste Modell wird eine noch größere Batterie erhalten als der Vorgänger: iPhone 12 Pro Max wird um 187 mAh leistungsstärker.