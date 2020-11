iPhone 13: 120 Hz und bessere Kamera laut ersten Gerüchten

Redaktion Macworld, Kris Wallburg

Schon kurz nach dem Marktstart des iPhone 12 berichten die ersten Analysten über das iPhone 13. Vorne mit dabei ist Apple-Experte Ming-Chi Kuo, der vor allem im Kamera-Modul Verbesserungen erwartet.

Vergrößern Das iPhone 12 ist gerade erschienen, doch schon ist das iPhone 13 im Gespräch. © Shutterstock.com/Aldeca Productions

Das iPhone 12 ist noch nicht sehr lange auf dem Markt, und es gibt bereits Gerüchte über das nächste iPhone. Wir werden in diesem Artikel die bemerkenswertesten Berichte zusammenstellen, aber denken Sie daran, diese mit ein wenig Skepsis zu betrachten. Unabhängig davon, wie verlässlich eine Quelle ist, Apple kann sich aus einer Vielzahl von Gründen immer für einen Kurswechsel entscheiden.

Verbesserungen bei der Ultra-Wide-Kamera

Analyst Ming-Chi Kuo, der sich einen Ruf für zuverlässige Berichte erworben hat, sagt in jüngsten Berichten, dass Apple an der Verbesserung der Ultraweitwinkel-Kamera für das iPhone 13 Pro und Pro Max arbeitet. Laut Kuo handelt es sich bei dem Upgrade um ein Autofokusobjektiv mit 6 Komponenten (6P) und f/1,8. Das ist ein Upgrade des aktuellen 13-mm-Objektivs mit fester Brennweite f/2,4 und fünf Elementen (5P), das in allen iPhone 12-Modellen verwendet wird.

Kuo sagt sogar, dass diese Ultra-Weitwinkel-Kamera auch noch im iPhone 14 arbeiten wird.

Gleiche Größen, ProMotion-Potenzial

In dem gleichen Bericht, in dem Kuo die Upgrades der iPhone 13 Ultraweitwinkel-Kamera detailliert beschreibt, sagt Kuo, dass Apple plant, das iPhone 13 in den gleichen Größen wie das iPhone 12 anzubieten: das Mini-Modell mit einem 5,4-Zoll-Display, ein 13 "Standard"-Modell und ein 13 Pro mit einem 6,1-Zoll-Display sowie ein 13 Pro Max mit einem 6,7-Zoll-Display.

Analyst Ross Young twitterte Anfang des Jahres ebenfalls, dass das iPhone 13 in den gleichen Größen wie das iPhone 12 erhältlich sein wird. Young sagte auch, dass das Display des iPhone 13 ProMotion unterstützen wird, Apples Technologie, die variable Aktualisierungsraten von bis zu 120 Hz verwendet.

