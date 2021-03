iPhone 13: Beweglicher Bildsensor in allen Modellen

Kris Wallburg

Laut mehreren Quellen soll das iPhone 13 ohne große Kamera-Verbesserungen auskommen. Dem widerspricht ein neuer Bericht, laut dem zumindest ein Premium-Feature in der nächsten iPhone-Generation verbaut wird.

Vergrößern Kommt doch ein Kamera-Upgrade im iPhone 13? © Shutterstock.com/Who is Danny

Update vom 4. März: Digitimes bekräftigt seine früheren Berichte über Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung in künftigen iPhones. Die beiden japanischen Zulieferer von Schwingspulen Alps Alpine und Mizumi würden bei ihren Auftragsfertigern in Taiwan bis zu 80 Prozent mehr Bauteile ordern, die im Juni und Juli dieses Jahres produziert werden. Dies sei ein starker Hinweis darauf, dass alle in der zweiten Jahreshälfte 2021 von Apple vorgestellten iPhones bewegliche Bildsensoren erhalten werden.



Meldung vom 21. Januar: Das iPhone 13 wird keine hardwareseitigen Kamera-Upgrades bekommen – das besagen zumindest einige Quellen aus dem Apple-Kosmos. Doch eine neue Meldung der taiwanesischen DigiTimes widerspricht den Berichten und vermutet zumindest ein neues Feature in der kommenden iPhone-Generation. Wobei "neu" nicht ganz richtig ist, denn die Funktion findet sich bereits im aktuellen Top-Modell iPhone 12 Pro Max. Die Rede ist von der optischen Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung.

Mechanismen zur optischen Bildstabilisierung finden sich bereits in fast jedem High-End-Smartphone. Im Gegensatz zur digitalen Bildstabilisierung, die Video- und Foto-Aufnahmen mittels Software stabilisiert, vermeidet die optische Bildstabilisierung Ruckler durch verbaute Hilfsmittel. Die häufigste Methode ist der Einsatz von stabilisierenden Elementen im Kamera-Objektiv. Mithilfe von Sensoren und beweglichen Elementen wird dem Wackeln der Kamera entgegengesteuert. Die Sensorverschiebung funktioniert nach einem ganz ähnlichen Prinzip, nur dass nicht das Objektiv, sondern der Kamerasensor stabilisiert wird. Apple verbaut diese Technik erstmalig im iPhone 12 Pro Max als exklusives Feature innerhalb der iPhone-12-Reihe und auch nur in der Weitwinkel-Kamera.

Laut der DigiTimes ist damit in diesem Jahr Schluss und die optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung wird in jedem iPhone-13-Modell verbaut.