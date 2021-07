iPhone 13: Dummy bestätigt Design-Leaks

Simon Lohmann

Im Netz bereits heiß diskutiert, scheinen aktuelle Leak-Bilder die schlimmsten Befürchtungen mancher Fans zu bestätigen.

Vergrößern So soll angeblich das iPhone 13 aussehen. © Twitter/DuanRui

Seit wenigen Tagen steht ein genaues Datum im Raum, wann Apple die nächste Keynote abhalten könnte: Der Leaker Jon Prosser hat sich auf Mitte September festgelegt, dann soll Apple im Rahmen des Special-Events unter anderem die neue iPhone-Generation vorstellen.

Bis September wird es wohl aber recht langweilig werden , zumindest was offizielle Neuankündigungen seitens Apple betrifft. Da kann man wohl nicht allzu viel erwarten. Die Spannung kommt dennoch nicht zu kurz, schließlich sickern hier und da immer mal wieder Informationen durch, wie aktuell beim iPhone 13.

Auf Twitter kursieren Bilder, die angeblich das Gehäuse der nächsten iPhone-Generation zeigen sollen. Dabei handelt es sich um sogenannte Dummies, also funktionsuntüchtige Geräte, die vor allem für Hersteller von Zubehör interessant sind, um neue Schutzhüllen und Cases möglichst frühzeitig produzieren zu können.



Die Bilder zeigen Geräte, die der aktuellen iPhone-12-Generation sehr ähnlich sind. Wie zu erwarten war, hält Apple an dem kantigeren Design weiter fest, die Notch wird wohl minimal kleiner und die Kamera des iPhone 13 wird tatsächlich diagonal angeordnet sein. Diese Designentscheidung verursachte bisher im Netz viele Diskussionen, wie eigentlich immer, wenn es um Designfragen geht: Manche mögen das neue Kamera-Design und manche eben nicht. Manchen Kommentaren kann man aber entnehmen, dass die Nutzer das Design als "langweilig" oder "hässlich" empfinden.

Hat das iPhone 13 tatsächlich das hässlichste Design aller Zeiten? Über das Design lässt sich ja bekanntlich streiten, doch für uns waren die ersten Leck-Bilder schon etwas gewöhnungsbedürftig.

Da das Design so ähnlich zur aktuellen Generation ist, kann man immerhin vermuten, dass Apple im September eine neue Farbe für das iPhone 13 vorstellen wird. Das iPhone 11 Pro kam in Grün, das iPhone 12 Pro in Blau. Im April hat Apple noch ein Sonder-Modell des iPhone 12 in Lila herausgebracht . Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, welche Farbe Apple in diesem Jahr als Trend etablieren möchte. Vielleicht ein schickes Gelb? Oder ein Rot, welches sich klar von dem bereits bekannten (PRODUCT) RED abgrenzt?