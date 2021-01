iPhone 13: Gleiches Design mit kleinerer Notch

Kris Wallburg

Das iPhone 13 wird wohl etwas dicker, dafür aber mit einer kleineren Notch auskommen. Eine Funktion des iPhone 12 Pro Max soll außerdem seinen Weg ins kleinere Modell finden.

Vergrößern Das iPhone 12 erst seit einigen Monaten auf dem Markt, doch schon ist das iPhone 13 im Gespräch. © Shutterstock.com/Aldeca Productions

In einem Blog-Post veröffentlichte das japanische Technik-Blog "Macotakara" neue Informationen zum kommenden iPhone 13 (alle aktuellen Infos und Gerüchte) . Dabei geht es um die physischen Ausmaße des Geräts sowie um die Notch auf der Vorderseite. Demnach wird das iPhone 13 etwa 0,26 Millimeter dicker sein als der Vorgänger, während die Höhe und Breite gleich bleiben. Das Kameramodul auf der Rückseite soll im Durchmesser um 0,9 Millimeter anwachsen, dafür aber etwas weniger deutlich aus dem Rest des Gehäuses herausstehen. Starkes Saphirglas bedeckt dem Bericht zufolge das gesamte Kamera-Modul, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Warum sich übrigens das Warten auf das iPhone 13 lohnt, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst .



Hier finden Sie alle Infos und Gerüchte zum iPhone 13



Während das Gehäuse etwas an Volumen dazugewinnt, soll die Notch (Kerbe im Display am oberen Rand) auf der Vorderseite etwas kleiner werden. Dafür verschiebt Apple laut Macotakara den Empfänger des True-Depth-Systems an die Innenseite des Gehäuses, statt direkt am oberen Ende des Displays. Konkrete Aussagen dazu, wie sehr die Notch dadurch schrumpft, gibt es nicht. Ansonsten wird das Design laut dem Blog-Eintrag größtenteils identisch zur aktuellen iPhone-12-Reihe (alle Infos) bleiben. Nicht verwunderlich, hat doch das iPhone 12 das größte Re-Design seit einigen Jahren erfahren.

Schließlich gehen die japanischen Kollegen davon aus, dass die neue Bildstabilisierung des iPhone 12 Pro Max, bei der sich zusätzlich der Sensor entgegen der Erschütterungen des Smartphones bewegt, in der kommenden Generation ihren Weg in die kleinere Variante iPhone 13 Pro findet. Dieses Feature sorgt dafür, dass bei Video- und Fotoaufnahmen das Bild ruhiger bleibt und Ruckler minimiert werden.