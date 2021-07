iPhone 13: Mini-iPhone bekommt zweite Chance

Simon Lohmann

Das Mini-iPhone stand schon mit einem Fuß im Grab – doch Apple gibt ihm nochmal eine zweite Chance. Das iPhone 13 Mini soll angeblich bereits produziert werden.

Vergrößern Das iPhone 13 Mini soll trotzt Flop im Herbst erscheinen. © YouTube/EverythingApplePro EAP

Wird es einen Nachfolger des iPhone 12 Mini geben? Diese Frage wurde in den letzten Wochen und Monaten heiß diskutiert. Denn anders als vor über einem Jahr erwartet, blieb der erhoffte Erfolg des kleinsten Modells der iPhone-12-Generation aus. Die Verkaufszahlen waren angeblich sogar so schlecht , dass Anfang des Jahres Gerüchte über einen leisen aber schnellen Tod des iPhone Mini kursierten.



Nun, ganz so schlecht dürfte sich das iPhone 12 Mini dann aber doch nicht verkauft haben. Wie der taiwanische Branchendienst Digitimes nun berichtet, will Apple dem Mini-Modell eine zweite Chance geben. Demnach bekommt auch die diesjährige iPhone-13-Generation mit einem 5,4 Zoll großen iPhone ein Mini-Modell. Die Vertragspartner Foxconn und Pegatron seien bereits mit der Produktion beauftragt worden, allerdings sei bisher noch unklar, wie viele Geräte Apple herstellen lassen will.

