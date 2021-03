iPhone 13: Neue Hinweise für kleinere Notch

Simon Lohmann

Wird Apple die Notch in den iPhone-13-Modellen tatsächlich verkleinern? Es besteht Grund zur Hoffnung: Im Internet sind neue Hinweise aufgetaucht, die genau das vermuten lassen.

Vergrößern Kommt das iPhone 13 mit einer kleineren Notch? © MacRumros

Diverse Quellen haben bereits darüber spekuliert, ob das iPhone 13 tatsächlich mit einer kleineren Notch kommen könnte - lesen Sie mehr dazu in unserem großen iPhone-13-Artikel . Nun sind neue Hinweise aufgetaucht, dass Apple tatsächlich die berühmte Einkerbung am oberen Bildschirmrand des iPhone 13 verkleinern will.

Der griechische Reparaturdienstleister iRepair hat demnach ein angebliches Foto der Frontgläser für die iPhone-13-Modelle der Technik-Webseite MacRumors zugespielt. Auf dem Foto sind drei Displaygrößen eines iPhone zu sehen: 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll - genau wie bei der iPhone-12-Reihe. Aus dem Bildmaterial geht ebenfalls hervor, dass die Kerbe auf jedem iPhone sichtbar kleiner ist als in den aktuellen Modellen.

Möglich sei dies, "da der Lautsprecher der Hörmuschel in den oberen Rahmen verschoben wurde, eine Design-Entscheidung, über die zuerst für die iPhone 12-Modelle im letzten Jahr gemunkelt wurde, aber nicht zustande kam", so MacRumors. "Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und einige andere Quellen behaupteten zuvor, dass einige Face ID-Komponenten in den iPhone 13-Modellen konsolidiert werden, was zu einer kleineren Kerbe führt, aber sie erwähnten nicht, dass der Ohrhörer neu positioniert wird."

Die Notch wurde mit der Vorstellung des iPhone X im Jahr 2017 vorgestellt. Seitdem hat Apple optisch keine Veränderungen an der Notch vorgenommen. Bei den Fans ist die Notch umstritten: Manche lieben sie, weil sie ein eindeutiges Erkennungsmerkmal eines iPhone ist, andere Nutzer würden lieber ein Punch-Hole-Design wie bei Samsung bevorzugen. Dass Apple sich gänzlich von der Notch trennen wird, ist relativ unwahrscheinlich - zumindest nicht solange, bis Apple eine mindestens genauso sichere Alternative zur Face-ID gefunden hat.