iPhone 13 Pro mit neuer Notch: Video zeigt Design

Kris Wallburg

Ein Dummy soll zeigen, wie das kommende iPhone 13 aussehen wird. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Notch.

VergrĂ¶ĂŸern In dem Video wird unter anderem die (vermeintliche) neue Notch prĂ€sentiert. © Macotakara

Ein Dummy des kommenden iPhone 13 Pro (alle aktuellen GerĂŒchte) soll die DesignĂ€nderungen gegenĂŒber der aktuellen Generation zeigen. Das VorfĂŒhrmodell wurde in einem Video des japanischen Apple-Blogs Macotakara gezeigt. Laut eigenen Angaben entstammt der Dummy aus Quellen innerhalb des chinesischen OnlinehĂ€ndlers Alibaba.

Bei dem Dummy handelt es sich um einen einfachen 3D-Druck aus weißem Material, das an Styropor erinnert. Ein Aufkleber auf der Vorderseite zeigt die klassische iOS-OberflĂ€che, das Kameramodul auf der RĂŒckseite wird durch einige runde Metall- und Folienelemente simuliert. Die QualitĂ€t des Modells ist sichtlich minderwertig und erweckt aufgrund der ProduktionsqualitĂ€t nicht unbedingt Vertrauen. Allerdings ist der Anspruch eines derartigen VorfĂŒhrmodells auch nicht, besonders hochwertig auszusehen, sondern das grundsĂ€tzliche Design, Änderungen zum VorgĂ€nger und von außen sichtbare Features aufzuzeigen.

In dem Video zeigt Macotakara nicht nur den Dummy, sondern vergleicht ihn auch mit einem iPhone 12 Pro (im Test) . Auf den ersten Blick halten sich die Unterschiede in Grenzen, die GrĂ¶ĂŸe und das Design entsprechen dem VorgĂ€nger. Die Unterschiede können in der Notch ausgemacht werden. Laut Macotakara wird die Kameraaussparung etwas schmaler, 26,8 mm statt 34,83 mm in der Breite. Die Höhe dagegen wĂ€chst um einen halben Millimeter auf 5,35 mm.

Eine in der Höhe ansteigende Notch ist, sollten sich die Angaben von Macotakara als korrekt erweisen, sehr verwunderlich. Um die Notch so unauffÀllig wie möglich zu gestalten, wird sie in der Höhe möglichst klein gehalten. Denn je höher die Notch, desto tiefer ragt das Element ins dargestellte Bild herein. Die Verteilung und Positionierung der Kameras und Sensoren innerhalb der Notch hat sich laut Macotakara ebenfalls geÀndert. Die Frontkamera wandert auf die linke Seite der Lautsprecher, wÀhrend die meisten Module wie Infrarotsensor mittig unter dem Lautsprecher Platz finden.

Dass Apple daran arbeitet, die Notch des iPhones zu verkleinern, wird schon lange vermutet. Die Kameraaussparung des iPhones ist, verglichen mit der Konkurrenz aus dem Android-Lager, immer noch recht groß. Das liegt vor allem daran, dass Apple mehr Scanner zwecks Gesichtserkennung mit Face-ID benutzt. Dadurch wird das Feature zwar deutlich sicherer, aber auch viel Platz auf der Vorderseite des iPhones notwendig.

Ob es sich bei dem gezeigten Dummy wirklich um ein akkurates Modell des iPhone 13 handelt, ist fraglich. Die gezeigten Änderungen an der Notch kommen ohne weitere ErklĂ€rung und wirken erst mal nicht wie eine sinnvolle Verbesserung. Wir hoffen jedenfalls auf deine deutlich kleinere Notch im nĂ€chsten iPhone.