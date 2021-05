iPhone 13: Produktion vom A15-Chip gestartet

Halyna Kubiv

In China und Taiwan ist die Massenproduktion vom A15-Chip gestartet. Dieser sollte das kommende iPhone 13 antreiben.

VergrĂ¶ĂŸern A15 kommt zusammen mit iPhone 13 im Herbst.

Apples Zulieferer TSMC hat die Massenproduktion der mobilen Chips fĂŒr das kommende iPhone begonnen. Dies berichtet " Digitimes " via " Appleinsider ". Apple bleibt anscheinend bei der A-Serie fĂŒr seine mobilen GerĂ€te, denn der neue Chip trĂ€gt die Bezeichnung A15. Laut "Digitimes" ĂŒbersteigt die Produktion der Prozessoren bei TSMC die vorjĂ€hrigen Mengen von A14, der mit dem iPhone 12 kam. Daraus kann man nicht schließen, ob Apple tatsĂ€chlich grĂ¶ĂŸere Bestellung als im letzten Jahr aufgegeben hat. Der Start von iPhone 12 hat sich um einen Monat wegen der Corona-Pandemie verzögert, so war die Produktion der Bestandteile im letzten Jahr noch nicht so weit wie aktuell. Dass TSMC zusammen mit Apple jetzt die Chip-Fertigung hochfĂ€hrt, könnte jedoch bedeuten, dass Apple zum normalen Produktzyklus zurĂŒckkehrt, also dass das iPhone 13 rechtzeitig im September wie in den vergangenen Jahren erscheint.

A15: So schnell wird Apples Prozessor



Interessant ist, dass Apple weiterhin bei der Bezeichnung "A" fĂŒr seine mobilen Chips bleibt. Nachdem der Hersteller im letzten Jahr eigene Desktop-Chips angekĂŒndigt hatte, hat sich die Grundlage fĂŒr fast alle Apple-Produkte vereinheitlicht: In einem iMac wie in einer Apple Watch werden die gleichen Grund-Chips eingebaut. Die Hauptplatine in einzelnen Produkten unterscheidet sich freilich nach der Anzahl der Kerne, der Grafikkerne, der Co-Prozessoren etc. Die aktuelle iPad-Reihe hat sowohl A- als auch M-Chips: Dem neuesten iPad Pro 11 und 12,9 Zoll, vorgestellt auf der letzten Keynote, hat Apple den M1-Chip spendiert. iPad, iPad Air und iPad Mini basieren aber auf den A-Prozessoren. Denkbar wĂ€re in den kommenden Jahren, dass der Hersteller seine Pro- und Einstiegsreihen des iPhones stĂ€rker voneinander unterscheidet und den Pro-Modellen einen MX-Prozessor, dem Mini-iPhone dann die herkömmlichen A-Chips spendiert.