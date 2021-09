iPhone 13 früher als bei Apple: Diese Shops liefern schneller

Dennis Steimels

Während Sie bei Apple teils einen Monat auf das iPhone 13 (Pro) warten müssen, liefern diese Shops deutlich früher.

Seit dem 17. September können Sie alle vier Modelle der neuen iPhone-13-Generation vorbestellen. Der offizielle Marktstart erfolgt am 24. September. Wer jedoch nicht schnell genug mit seiner Vorbestellung war, der muss nun mit einer längeren Lieferzeit bei Apple rechnen . Die Pro-Modelle erhalten Sie aktuell etwa 4 bis 5 Wochen nach Bestellung, etwas schneller geht es bei den Standard-Versionen iPhone 13 und 13 Mini, die nach rund 2 bis 3 Wochen bei Ihnen sind. Wer jedoch einen Apple-Store in der Nähe hat, kann die Geräte je nach Standort bereits am nächsten Tag abholen. Wer das iPhone 13 geliefert bekommen möchte, sollte sich bei anderen Händlern umschauen, die die iPhone-13-Geräte deutlich früher liefern als Apple – zumindest laut Verfügbarkeitsstatus in den Online-Shops. So finden Sie bei Media Markt zum iPhone 13 Pro aktuell folgende Info vor " Lieferung bis Freitag, 25. bis 27.09.2021 ", heißt: sofortiger Versand der Ware.

Andere Shops liefern teils erst im März

Zwar listen auch weitere Shops die neuen Apple-Geräte, sie geben aber entweder noch keinen Lieferzeitraum an oder der Versand dauert ebenfalls Wochen bis Monate. So gibt Otto.de etwa die Info "lieferbar Ende März" aus. Somit würden Sie ein halbes Jahr auf Ihr iPhone 13 warten!

Achten Sie daher genau auf die Info im Online-Shop, die entweder bereits auf der Produktseite, spätestens aber im Warenkorb angezeigt werden sollte.

