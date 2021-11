iPhone 13 günstiger kaufen: Die besten Angebote

Dennis Steimels

Sie müssen für ein iPhone 13 (Mini, Pro) nicht den vollen Preis bezahlen. Es gibt Händler, die bieten das neue Apple-Handy (deutlich) günstiger an.

Vergrößern iPhone 13 günstiger bestellen © Apple

Ja, die iPhone-13-Modelle (alle Infos) können Sie tatsächlich günstiger kaufen! Dafür dürfen Sie jedoch nicht im Apple-Store bestellen. Auch viele große Händler orientieren sich wenige Wochen nach Marktstart meistens noch an der UVP von Apple. Zwar können Sie keine 20 oder gar 30 Prozent Rabatt so kurz nach Release erwarten wie bei Samsung-Geräten, den einen oder anderen Euro können Sie aber trotzdem sparen. Und das klappt am besten, wenn Sie offen für jede Farb- und auch Speicheroption sind – denn so sind Sie flexibler und die Auswahl ist größer.

Hinweis: Besonders hohe Rabatte bekommen Sie oft bei Ebay inklusive Gutscheineinsatz. Lesen Sie hierbei aber unbedingt die Beschreibung des Anbieters und achten Sie darauf, dass die Geräte neu, nicht geöffnet und entsprechend in ihrer Originalverpackung kommen. Deshalb erklären wir in diesem Artikel, wie Sie unseriöse Apple-Angebote auf Ebay erkennen . Oft sind die Geräte von Ebay-Händlern sowie Wiederverkäufer (zum Beispiel Cleverbuy) differenzbesteuert, wodurch sie günstiger im Preis sind .



Während Sie bei den beiden Standard-Modellen iPhone 13 und 13 Mini je nach Farbe und Speichergröße ordentlich sparen können, gibt es beim 13 Pro schon deutlich weniger Angebote. Und das 13 Pro Max bekommen Sie aktuell nur zum Originalpreis.

Die iPhone-13-Geräte finden Sie natürlich auch bei den großen Händlern wie Media Markt, Saturn oder Amazon. Und Mobilfunkanbieter wie O2 oder Vodafone bieten die Geräte gleich im Bundle mit einem passenden Tarif an. Unter anderem hier können Sie die Geräte bestellen:

Alle iPhone-13-Modelle bei Amazon ansehen



Alle iPhone-13-Modelle bei Media Markt ansehen

Alle iPhone-13-Modelle bei Saturn ansehen

iPhone direkt im Bundle:



Alle iPhone-13-Modelle mit Tarif bei O2

Alle iPhone-13-Modelle mit Tarif bei Vodafone

iPhone 13 mit Tarif bei handyvertrag.de

iPhone 13 mit 40 GB 5G-Tarif von Vodafone bei Preisboerse24