iPhone 13 im 40-GB-Tarif mit Airpods Pro gratis und 100 Euro Wechselbonus

O2 hat einen attraktiven Apple-Deal am Start: Beim iPhone 13 erhalten Sie die Airpods Pro kostenfrei dazu. Zusammen mit dem Wechselbonus sparen Sie mindestens 380 Euro. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Vergrößern O2-Aktion: Gratis Airpods-Pro-Kopfhörer zum iPhone 13 © Apple

Sie interessieren sich für das iPhone 13 von Apple – dann könnte das iPhone-Bundle von O2 etwas für Sie sein. Der Provider macht Ihnen das iPhone 13 im schnellen O2-Vertrag durch kostenlose AirPods-Pro-Kopfhörer schmackhaft. Im Aktionspaket sparen Sie rund 200 Euro für die Kopfhörer (Check im Macwelt-Preisvergleich ). Zusätzlich erhalten Sie einen Wechselbonus von 100 Euro.



Apple iPhone 13 mit Airpods Pro und 40-GB-Vertrag für 64,99 Euro



So viel können Sie mit dem Angebot sparen

Das Sonderangebot von O2 besteht aus dem iPhone 13 mit 128 GB Speicher und passendem 40-GB-Tarif Free M Boost . Dafür zahlen Sie bei 24 Raten 64,99 Euro monatlich. Die Airpods-Pro-Kopfhörer im Wert von mindestens 200 Euro sind als Dreingabe gratis. An Einmalkosten fallen 5,99 Euro an. Das iPhone 13 erhalten Sie woanders online ab 770 Euro (allergünstigster Preis). Für das Angebots-Bundle zahlen Sie in 24 Monaten 1.565,75 Euro gegenüber 1.850 Euro, die sie für die Geräte und den 40 GB-Tarif einzeln mindestens zahlen würden. Hinzu kommt der Wechselbonus von 100 Euro. Damit beläuft sich die effektive Erspanis dieses Deals auf 384 Euro.



Hier der Deal im Überblick:

iPhone 13 mit 128 GB (Einzelpreis bei Apple: 899 Euro)

5G-Tarif Free M Boost mit 40 GB und Allnet-Flat (Einzelpreis bei O2: 34,99 Euro/Monat, ergibt 839,76 Euro für 24 Monate plus 39,99 Anschlusskosten)

Airpods Pro (200 Euro beim günstigsten Anbieter)

Zum Angebot: Apple iPhone 13 mit Airpods Pro und 40 GB-Vertrag

Für weitere 100 Euro Rabatt nutzen Sie den Wechselbonus. Dazu portieren Sie als Neukunde Ihre Rufnummer zu O2 und freuen sich 20 Monate lang über 5 Euro Abzug von der Monatsrechnung.



Vergrößern Bei Apple kosten die AirPods Pro 279 Euro – im O2-Deal mit dem iPhone 13 nehmen Sie die Kopfhörer kostenlos zum Vertrag mit.

iPhone 13 und Airpods Pro im Bundle bei O2

Ob Sie den Airpods-Pro-Deal von O2 als Anlass nehmen, Ihr bisheriges Smartphone gegen ein neues einzutauschen oder einfach Lust auf die Power der iPhone-13-Generation haben, bleibt Ihnen überlassen. In jedem Fall sollten Sie nicht zu lange zögern, denn das Kombiangebot gibt’s laut O2 nur, solange genügend für die Aktion reservierte Kopfhörer vorrätig sind.

Tipp: Airpods Pro im Deal mitnehmen

Selbst wenn Sie die In-Ears von Apple nicht benötigen, profitieren Sie vom O2-Bundle. Dazu stellen Sie die ungetragenen Apple-Kopfhörer nach Erhalt direkt bei Ebay rein. Durch den Weiterverkauf holen Sie bis zu 170 Euro zurück in Ihren Geldbeutel.



Zum Angebot: Apple iPhone 13 mit Airpods Pro und 40 GB-Vertrag