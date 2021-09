iPhone 13 in Bronze? – Gerücht unter der Lupe

Halyna Kubiv

Ein Gerücht macht grade die Runde, dass iPhone 13 angeblich in Bronze kommen soll, wir überprüfen es auf Glaubwürdigkeit.

Vergrößern iPhone 13: Das soll die neue Farbe sein © Twitter/MajinBuOfficial

Dass Apple für jede iPhone-Generation eine besondere Farbe auswählt, die sofort signalisiert, dass es sich hier um das neueste Gerät handelt, ist nichts Neues. So gab es mit dem iPhone 11Pro ein Nachtgrün, beim iPhone 12 (Pro) kann man zwischen Pazifikblau und Violett als Sondereditionen auswählen. Nun behauptet der indische Blog "91 Mobiles" , dass Apple wohl mit dem iPhone 13 eine Bronze-Option einführt. Die Autoren verweisen auf eine ukrainische E-Commerce-Seite und zeigen Screenshots als Quelle, allerdings nennen sie keinen Namen der konkreten Seite oder setzen Links darauf.

Vergrößern Angebliche iPhones 13 © 91 Mobile

Die von "91 Mobiles" erstellten Screenshots erinnern uns direkt an Rozetka.com.ua und an Prom.ua – zwei der größten E-Commerce-Angebote in der Ukraine. Allerdings konnten wir das Aussehen der geposteten Screenshots keiner der Websites direkt einordnen, einige Elemente wie die auffällige violette Farbgebung erinnern an Prom.ua, einige Elemente wie Vergleichs-Icon in Form einer Waage oder Favoriten-Symbol als Herz erinnern wiederum an Rozetka.com.ua. Eine komplett identische Seite unter den ukrainischen Online-Händlern haben wir nicht gefunden.

Vergrößern Eine Beispielwebseite von Prom.ua

Vergrößern Eine Beispielwebseite von Rozetka.com.ua

Das liegt den Schluss nahe, dass es sich auf den von "91 Mobiles" Screenshots um eine gefälschte Seite handelt, die keine Entsprechung im realen Leben hat. Zudem stimmen uns die englischen Beschriftungen der Produkt-Kategorien skeptisch. Die meisten von uns besuchten Online-Anbieter präsentieren ihre Seiten auf Ukrainisch und auf Russisch, oder nur auf Ukrainisch wie iLand.

Es gab zwar vor wenigen Wochen Gerüchte zu neuer iPhone-Farbe , diese ging in vergleichbare Richtung, allerdings war sie nicht genau Bronze, sondern Dunkelgold bzw. Rosé Gold wie im Bild oben.