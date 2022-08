iPhone 13 mit Young-Tarif bei Vodafone holen & über 500 Euro sparen

René Resch

Bei Vodafone erhalten Sie Rabatt auf den "Gigamobil Young M" und zusätzlich einen Bestchoice-Gutschein im Wert von 80 Euro. Sie sparen über 500 Euro.

Vergrößern iPhone 13 inklusive Young-Tarif bei Vodafone holen & über 500 Euro sparen © Vodafone / Voucherweb

Junge Leute unter 28 Jahren können bei Vodafone mit den "Gigamobil Young"-Tarifen derzeit ordentlich sparen. Aktuell haben Sie etwa die Wahl aus Apples iPhone 13 und iPhone 13 Mini in Verbindung mit dem "Gigamobil Young M"-Tarif oder aus dem iPhone 13 Pro oder iPhone Pro Max mit dem "Gigamobil Young L"-Tarif zu Top-Konditionen. Weiterhin erhalten noch bis zum 31. August 2022 einen Bestchoice-Gutschein im Wert von 80 Euro dazu.



Direkt zur Gutschein-Aktion der Gigamobil-Young-Tarife von Vodafone

Im "Gigamobil Young M"-Tarif von Vodafone erhalten Sie 30 GB an Highspeed-Datenvolumen im Highspeed-4G- & 5G-Netz von Vodafone mit Datenübertragungsraten von bis zu 500 Mbit/s im Download und bis zu 100 Mbit/s im Upload. Mit dem Gigadepot von Vodafone wird ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitgenommen. Und natürlich bieten alle Tarife eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming.

Alle Informationen zu den Gigamobil-Young-Tarifen von Vodafone

--> (Über diese Seite aber bitte nicht bestellen! Zuerst bitte den Gutschein über den Bestchoice-Link oben anfordern! Über eine E-Mail werden Sie anschließend zur iPhone/Tarif-Bestellung weitergeleitet)

Jetzt mit dem Young-Tarif von Vodafone über 500 Euro sparen

Je nach gewähltem iPhone ändern sich die einmaligen Kosten für das Smartphone sowie die Tarif-Gebühren – die Preise variieren. Alle Tarif-Optionen sind noch bis 31. August reduziert . Zusätzlich sparen Sie sich Anschlussgebühr und Versandkosten. Die monatliche Ersparnis fällt höher aus, je nachdem, welches iPhone Sie wählen. Pro Monat zahlen Sie aktuell im Gigadeal für das neue iPhone nur 20 statt 30 Euro zusätzlich zum Tarifpreis. So sparen Sie alleine bis zu 240 Euro bei den iPhones. Bei der Pro-Reihe fällt die Ersparnis sogar noch höher aus. Aktuelle Preise je nach Tarif:

" Gigamobil Young M" + iPhone 13 Mini :

Einmalige Kosten: 1 Euro, 33,99 statt 39,99 Euro mtl.

" Gigamobil Young M" + iPhone 13:

Einmalige Kosten: 1 Euro, 43,99 statt 49,99 Euro mtl.

" Gigamobil Young L" + iPhone 13 Pro :

Einmalige Kosten: 1 Euro, 55,39 statt 62,99 Euro mtl.

" Gigamobil Young L" + iPhone 13 Pro Max :

Einmalige Kosten: 99,90 Euro, 55,39 statt 62,99 Euro mtl.

Gutschein sichern, Tarif abschließen und über 500 Euro sparen © Vodafone Jetzt bis zum 31. August 2022 Bestchoice-Gutschein sichern, "Gigamobil Young M"- oder "Gigamobil Young L"-Tarif von Vodafone abschließen und je nach Tarif über 500 Euro sparen!

Jetzt Bestchoice-Gutschein sichern und Tarif abschließen

Konkrete Ersparnis für: "Gigamobil Young M"-Tarif plus iPhone 13

In unserem Rechenbeispiel mit "Gigamobil Young M"-Tarif inklusive iPhone 13 sparen Sie 144 Euro an Tarifkosten sowie 240 Euro durch den niedrigeren Aufpreis über die laufenden 24 Monate. Hinzu kommen der momentane Wegfall des Anschlusspreises von 39,99 Euro sowie der Bestchoice-Gutschein im Wert von 80 Euro. Sie sparen also über 500 Euro!



Informationen zum Gutschein von Bestchoice

Den Bestchoice-Gutschein können Sie bei über 200 Handelspartnern einlösen, darunter zum Beispiel bei Amazon, iTunes, Media Markt, Saturn, Douglas, Rossmann, Karstadt, Galeria Kaufhof, H&M, Tchibo, IKEA, Zalando und weitere.

Auszug aus den Aktionsbedingungen:



Gilt bei Bestellung eines Gigamobil Young M und der iPhone 13 Serie (iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max) auf Vodafone.de

Aktion gültig bis zum 31.08.2022

Kommt die Bestellung nicht zustande (z.B. wegen Stornierung der Bestellung seitens des Anbieters oder Widerruf deinerseits), besteht kein Anspruch auf den Gutschein

Nicht kombinierbar mit anderen Gutschein- oder Cashback-Aktionen

Sie erhalten außerdem einen Link zur Aktion per E-Mail, mit dem Sie jederzeit Ihre Bestellung fortsetzen können

Auch bei Gigamobil-Tarifen für Leute ab 28 Jahren sparen

Sie sind älter als 27 Jahre? Bei Vodafone erhalten Sie auch die normalen Tarife aktuell zu Sonderpreisen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, einen Bestchoice-Gutschein im Wert von 80 Euro zu erhalten – die Ersparnis kann bei den regulären Tarifen sogar höher ausfallen. Alle Informationen dazu erhalten Sie hier:



Gigamobil-Tarif abschließen und Gutschein sichern – jetzt bis zu 600 Euro sparen



