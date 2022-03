iPhone 14: So sinnvoll wäre die Zwei-Chip-Strategie

Jason Cross

Seit ein paar Wochen prognostizieren Analysten, dass Apple mit der iPhone-14-Reihe eine völlig neue Taktik verfolgen würde. Das reguläre iPhone 14 (das es angeblich in zwei Größen, Standard und Max, geben wird) würde weiterhin den A15-Prozessor verwenden, der dieses Jahr im iPhone 13 Pro zu finden war. Das iPhone 14 Pro (ebenfalls in Standard- und Max-Größe) würde den neuen A16-Prozessor erhalten.

Das Gerücht ist recht glaubwürdig und beschreibt eine natürliche Weiterentwicklung der Differenzierung, die Apple in diesem Jahr mit der iPhone-13-Reihe begonnen hat. Zum ersten Mal seit Menschengedenken erhielten die "Standard"-iPhone-Modelle eine Version des A15, die weniger leistungsfähig ist als die Pro-Modelle: Der A15 hat vier GPU-Kerne im Standard-iPhone 13s, während die Pro-Modelle fünf GPU-Kerne haben. Auch beim Arbeitsspeicher gibt es einen Unterschied - die Standardmodelle haben 4 GB, die Pro-Modelle 6 GB -, aber das ist nicht wirklich neu, und Apple gibt offiziell nicht die Größe des Arbeitsspeichers in den iPhones an.

Binning und Herausforderungen in der Lieferkette

Um das klarzustellen: Das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro haben denselben A15-Chip. Je größer und komplexer ein Prozessor ist, desto mehr Fehler gibt es auf dem Wafer. Die Hersteller reduzieren diese Fehlerrate durch redundante Schaltkreise und ein Verfahren, das als Binning bekannt ist: Sie nehmen Chips mit Defekten, deaktivieren den defekten Kern oder Cache und verkaufen ihn als ein kleineres/günstigeres Teil. Das ist nichts Neues: CPU- und GPU-Hersteller machen das schon seit Jahren regelmäßig.

Apple nimmt einfach den A15, der fünf GPU-Kerne hat, und deaktiviert einen der GPU-Kerne in den Chips, die einen Defekt in diesem Bereich des Chips haben. Auf diese Weise erhält man mehr nutzbare Prozessoren pro Wafer und kann so die Kosten senken. Apple setzt die Chips mit vier aktivierten Kernen einfach in das iPhone 13 ein und den Chip mit allen fünf aktivierten Kernen in das iPhone 13 Pro. Das gilt auch für den M1, der 8 GPU-Kerne hat, aber nur mit 7 Kernen im günstigsten MacBook Air und iMac erhältlich ist. Der M1 Pro und der M1 Max haben ebenfalls Binned-Versionen.

Aber was macht man, wenn Binning nicht ausreicht? Wenn Ihr A16-Prozessor einen hochmodernen Fertigungsprozess erfordert, der nur sehr begrenzt verfügbar und sehr teuer ist? Wenn Binning nicht ausreicht, um über 70 Millionen neue iPhones pro Jahr zu produzieren? Sie gehen über das Binning hinaus und bauen ein neues iPhone mit dem A15-Prozessor vom letzten Jahr.

Mehr als genug Leistung

Ehrlich gesagt, können selbst die besten Prozessoren in den heutigen Android-Telefonen nicht mit dem A15 mithalten. Apple ist so weit voraus, dass es in diesem Herbst keinen schnelleren Prozessor in sein 799-Dollar-Modell einbauen muss, nur um konkurrenzfähig zu bleiben. Vor allem, wenn, wie die Gerüchte andeuten, diese iPhones die "volle" Pro-Version des A15 mit fünf GPU-Kernen und 6 GB RAM erhalten. Das wäre immer noch ein Upgrade gegenüber dem iPhone 13 (Nicht-Pro-Modelle) und wahrscheinlich immer noch ein ganzes Stück schneller und effizienter als jedes vergleichbar teure Android-Handy.

Das iPhone 14 Pro hingegen erhält einen brandneuen Prozessor mit branchenführender Leistung und Funktionen, die das "Pro"-Modell weiter von den "Nicht-Pro"-Modellen unterscheiden. Jeder bekommt ein Upgrade, Apple bekommt genug Chips, um die Nachfrage zu befriedigen, und wir alle gewinnen.

Was steckt in einem Namen?

Das heißt, alle gewinnen, solange dieses neueste Gerücht nicht wahr ist. Es wird behauptet, dass Apple den A15 (die Version mit 5-Kern-GPU und 6 GB RAM) in "A16" umbenennen wird, während der neue Chip "A16 Pro" heißen soll. Wir haben etwas Ähnliches bei der Apple Watch Series 7 gesehen, bei der Apple auf dem Datenblatt behauptete, dass sie einen S7-Chip hat, obwohl Tests zeigten, dass er mit dem S6 identisch ist.

Das wäre eine schreckliche Idee. Es macht sehr viel Sinn, verschiedene Versionen eines Chips mit unterschiedlichen Namen zu unterscheiden - vielleicht hätte Apple A15 und A15 Pro für die Vierkern- und Fünfkern-Versionen dieses Chips verwenden sollen. Aber einen Chip in diesem Jahr unter dem Namen A15 und im nächsten Jahr unter dem Namen A16 zu verkaufen, ohne dass sich etwas Wesentliches ändert, ist reiner Marketing-Unsinn, der die Verbraucher verwirren soll, damit sie glauben, sie bekämen etwas Neues.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass Apple den bestehenden A15-Chip (die vollwertige 5-Kern-GPU-Version) im iPhone 14 wiederverwenden und den A16 für das Pro-Modell reservieren wird. Das ist ein kluger Schachzug in einem Umfeld, in dem das Angebot knapp ist, vor allem wenn die Chips des Unternehmens dem Rest des Marktes so weit voraus sind. Bleibt nur zu hoffen, dass das Unternehmen nicht versucht, mit der Namensgebung einen Schnellschuss zu machen.