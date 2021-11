iPhone 14 ohne 3-nm-Chips – was das bedeutet

Halyna Kubiv

Apples Geschäftsbeziehung mit dem Zulieferer TSCM wird mit jedem Jahr enger, doch die nächste Generation der Chips lässt auf sich warten.

Vergrößern Chip-Wafer © Macro photo / Shutterstock

Noch im Sommer gab es Berichte aus der Zulieferer-Industrie, dass Apples Chip-Hersteller TSMC eine Massenproduktion der Prozessoren in einem 3-nm-Verfahren vorbereitet . Nun gibt es dazu Einzelheiten: Womöglich startet diese Produktion zu spät, sodass das iPhone 14 mit einem Chip, hergestellt noch im 5-nm-Verfahren, auskommen muss. Dies berichtet 9to5mac in Berufung auf eine Recherche von "The Information" . Demnach befinde sich TSMC gerade beim Umstieg vom 5-nm auf 3-nm-Fertigung, hat jedoch Probleme bei der Produktion. Diese Produktionsprobleme haben zur Folge, dass die iPhones drei Generationen hintereinander, also iPhone 12, iPhone 13 und das kommende iPhone 14 auf die gleiche Plattform setzen müssen – 5-nm-Prozessoren. Bislang haben TSMC und Apple es geschafft, alle zwei Jahre die Transistorengröße um die Hälfte zu verkleinern.

Jahr Chip Verfahren Architektur 2010 A4 45 NM 32 Bit 2011 A5 45-32 NM 32 Bit 2012 A6 32 NM 32 Bit 2013 A7 28 NM 64 Bit 2014 A8 20 NM 64 Bit 2015 A9 16-14 NM 64 Bit 2016 A10 16 FFC NM 64 Bit 2017 A11 10 NM 64 Bit 2018 A12 7 NM 64 Bit 2019 A13 7 NM 64 Bit 2020 A14 5 NM 64 Bit 2021 A15 5 NM 64 Bit 2022 A16 (?) 3 NM (?) 64 Bit (?)

Die Verkleinerung der Transistorengröße hat fast immer zu Folge, dass auf die gleiche Chip-Fläche noch mehr Transistoren passen, was die Chips leistungsfähiger macht. Dazu werden die Prozessoren immer energieeffizienter, was den Akku der Geräte schont. Durch die Verzögerung der Massenproduktion kann die Konkurrenz wie Qualcomm oder Intel den Vorsprung von TSMC etwas aufholen, doch laut den Berichten wird der taiwanische Zulieferer der erste auf dem Markt sein, der Chips in 3-nm-Größe produzieren kann.

3 Nanometer im Durchmesser klingt relativ klein, doch frühere Berichte weisen darauf hin , dass TSMC bereits an einem 2-nm-Vertigungsprozess forscht. Dieses wurde für das Jahr 2023 oder ein Jahr später angepeilt. Zieht man die aktuelle Verzögerung in Betracht, erscheint dabei das Jahr 2024 als Umstieg auf 2-nm-Chips realistischer.

So langsam bewegen sich jedoch alle Hersteller, sei es TSMC zusammen mit Apple oder Qualcomm, ganz nah dran an die Grenze des Möglichen: Dünner als ein Silicium-Atom können die Prozessoren nicht werden, dabei beträgt der Radius eines Silizium-Atoms von 210 bis 110 Picometer , umgerechnet in Nanometer sind das 0,2 bis 0,1 Nanometer.