iPhone 5C ab Ende Oktober abgekündigt

Halyna Kubiv

Apple nimmt sein erstes buntes iPhone aus der Liste der aktuellen Geräte, eine Reparatur wird in Einzelfällen möglich.

Vergrößern iPhone 5C bei der Vorstellung im September 2013. © Macwelt

Apple hat sein erstes buntes Smartphone im September 2013 vorgestellt, nach knapp zwei Jahren, im September 2015 verschwand das Plastik-iPhone aus Apples Produktportfolio. So ist es kein Wunder, dass das Modell zum Ende dieses Monats auf der Vintage-Liste von Apple erscheinen wird. Dies zumindest berichtet Macrumors in Bezug auf eine interne E-Mail an die Support-Mitarbeiter.

Der Zeitpunkt ist auf jeden Fall plausibel: Apple erklärt seine Produkte als Vintage , die seit fünf Jahren nicht mehr verkauft wurden, was ja beim iPhone 5C gerade der Fall ist. Bei den Vintage-Produkten ist noch eine Reparatur möglich, wenn die Ersatzteile im jeweiligen Apple Store oder beim autorisierten Service-Provider verfügbar sind. Zu den Vintage-iPhones gehören momentan einige iPhone-4- und alle iPhone-4S-Modelle sowie das iPhone 5, auf wessen Basis Apple das iPhone 5C geschaffen hat.

iPhone 5C war der erste Versuch Apples, ein Mittelklasse-iPhone zu etablieren, was damals nicht so richtig klappte: Das Plastik-iPhone war mit knapp 600 Euro schlicht zu teuer, um preissensitive Kunden zu überzeugen. Mit dem iPhone SE und iPhone SE zweiter Generation hat Apple offenbar alles richtig gemacht: Beim Prozessor lässt sich die SE-Reihe nicht lumpen, nur bei Kamera muss man Abstriche machen. Die aktuellen 466 Euro sehen ebenfalls etwas attraktiver aus als die ursprünglichen 600 €.