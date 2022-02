iPhone 6 Plus auf die Vintage-Liste gesetzt

Michael Simon

Das erste iPhone mit Apple Pay und das Bentgate-Modell hat Apple auf die Vintage-Liste gesetzt.

Vergrößern iPhone-Test: Was Sie über das iPhone 6 wissen sollten

Apple hat sein iPhone 6 Plus, also die größere Variante von iPhone 6, auf die Vintage-Liste gesetzt. Für die Nutzer bedeutet das, dass die Ersatzteile und Service-Leistungen deutlich schwieriger zu bekommen sind.

Mit einer Größe von 5,5 Zoll war das iPhone 6 Plus das erste Apple-Handy mit großem Bildschirm und das erste, das Apple Pay unterstützte. Es kam im September 2014 auf den Markt und blieb bis September 2016 in den Regalen, als es durch das iPhone 7 Plus ersetzt wurde.

iPhone 6 (Plus) im Macwelt-Test

Apple-Produkte gelten als vintage, wenn sie seit mehr als fünf und weniger als sieben Jahren nicht mehr zum Verkauf angeboten werden. Nach sieben Jahren gilt das Gerät als abgekündigt - obsolet. Wenn ein Produkt den Vintage-Status erlangt, kann es für Reparaturwerkstätten schwierig werden, Ersatzteile zu bestellen. Für die abgekündigten Produkte gibt es grundsätzlich keine Ersatzteile.

Krummes iPhone 6 Plus: Aufregung um Bendgate

Wenn Sie sich fragen, warum das iPhone 6 den Vintage-Status noch nicht erreicht hat, liegt das daran, dass Apple es bis 2018 weiter verkauft hat, nachdem das Smartphone in Indien, China und Taiwan als limitiertes Mittelklassemodell neu aufgelegt wurde. Es wird also erst nächstes Jahr zum Vintage-Produkt.

Zusammen mit dem iPhone 6 Plus hat Apple auch das iPad der vierten Generation in die Vintage-Liste aufgenommen. Dieses Modell war das erste Tablet, das ein Retina-Display und einen Lightning-Anschluss hatte.

Dieser Artikel stammt ursprünglich von unserer Schwesterpublikation "Macworld" .