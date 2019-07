iPhone 8 Plus und XS (Max) - bei Amazon heute günstiger

Peter Müller

Das deutlich im Preis reduzierte iPhone XR ist quasi ausverkauft, am Prime Day hat Apple aber noch weitere Modelle von 2018 und 2017 reduziert.

iPhone 8 und 8 Plus sind die letzten "klassischen" Modelle mit Home-Button und eher breiteren Rahmen. Schon bei ihrer Vorstellung im Jahr 2017 wurden die beiden Smartphones mit ihren Glasrücken für drahtloses Laden und der schnellen CPU A11 Bionic vom OLED-Modell iPhone X in den Schatten gestellt – sind aber nach wie vor beliebt und am Prime Day sehr günstig zu haben.

Das iPhone 8 Plus in Space Grau mit 64 GB Speicher kostet derzeit 599,99 Euro , satte 189,01 Euro oder 24 Prozent weniger als regulär.

Noch ein wenig attraktiver ist dieses Angebot: iPhone 8 Plus (256 GB) Silber für 699,99 Euro statt 959 Euro (UVP) – das sind gleich 27 Prozent Ersparnis.

Auch wer das derzeit teuerste iPhone kaufen möchte, wird bei Amazon heute fündig und spart immerhin 13 Prozent oder 209,01 Euro auf das iPhone XS Max (512 GB) in Silber, das 1.439,99 Euro kostet.