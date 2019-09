iPhone 8 & iPhone 8 Plus zum besten Preis kaufen

René Resch

Apples iPhone 8 gibt es bei einigen anderen Anbietern deutlich günstiger. Die besten Angebote dazu haben wir für Sie herausgesucht.

Apple hat erst vor kurzem seine neue iPhone-Generation vorgestellt. Mit der Vorstellung der neuen Geräte wurden die älteren Serien preislich angepasst, dazu zählt auch noch das iPhone 8, dass Apple noch immer auf der offiziellen Apple-Webseite als Serien-Smartphone vermarktet.

Das iPhone 8 gibt es direkt von Apple in der 64-GB-Variante für 529 Euro, 128 GB gibt es für 579 Euro. Das etwas größere iPhone 8 Plus gibt es für 649 Euro in der 64-GB-Ausführung und für 699 Euro mit 128 GB Speicher.

Apple ist, was das iPhone 8 betrifft, allerdings nicht immer die günstigste Anlaufstelle. Wenn Sie auf der Suche nach einem Schnäppchenpreis sind, gibt es einige Anbieter, die das iPhone 8 deutlich günstiger vertreiben. Manche Händler bieten das iPhone 8 dabei um rund 30 Euro billiger an, auch bei Ebay kann man das iPhone 8 teilweise besonders günstig erhalten, mit Gutschein-Codes lässt sich dann sogar noch mehr sparen. Die besten Preise für das iPhone 8 und iPhone 8 Plus haben wir hier für Sie zusammengestellt:

iPhone 8 Angebote

Apple iPhone 8 (477,11 €)

64 GB, Silber

mit Gutscheincode PREISOPT4 für 477,11 Euro bei Ebay kaufen

Apple iPhone 8 (499,99 €)

64 GB, Space Grey oder Gold

für 499,99 Euro bei Ebay kaufen

Apple iPhone 8 (499 €)

64 GB, Gold

für 499 Euro bei Cyberport kaufen

Apple iPhone 8 (559,22 €)

128 GB, Space Grey

für 559,22 Euro bei Mindfactory kaufen

iPhone 8 Plus Angebote

Apple iPhone 8 Plus (599 €)

64 GB, Silber

für 599 Euro bei Ebay kaufen

