iPhone & Co.: Rundumschutz mit 360-Grad-Protection von Mophie und Gear4

Mit den Display- und Gehäuseschutzlösungen von Mophie und Gear4 sollen iPhones und andere Smartphones garantiert rundum sicher sein.

Dazu sollen verschiedene Displayfolien für Schutz vor Bruch, Bakterien und ”blauem Licht” sorgen. Die Cases schützen demnach die Gehäuseoberfläche ebenfalls vor Kratzern, Bruch und Bakterien. Mit dieser 360-Grad-Protection sind alle mobilen Geräte perfekt geschützt, versprechen die Zagg-Marken Mophie und Gear4.

Ausgestattet mit dem neuen D3O-Aufprallschutz federn die Cases laut Hersteller Stürze aus bis zu vier Metern Höhe ab. Je nach Modell sind sie in verschiedenen Farben, Stärken und Designs erhältlich und kompatibel zu Magsafe. In Kombination mit der richtigen Display-Folie will man auch mittels Eyesafe-Blaulichtfilter-Technologie den zusätzlichen Schutz vor Bakterien und blauen Licht garantieren. Gerade letztere Funktion scheint nach neueren Forschungsergebnissen aber überflüssig zu sein. Doch auch, wer sein Display vor neugierigen Blicken schützen will, findet hierfür die passende Folie.

Displayschutz mit Glass XTR

Die Folie Glass XTR der Marke Invisible Shield bringt den Einsatz des Aufprallschutzmaterials D3O als Glasbildschirmschutz. Eine zusätzliche hydrophile Schicht reduziert demnach die Reibung der Finger über die Oberfläche des Bildschirms und soll dafür sorgen, dass das Display uneingeschränkt berührungsempfindlich bleibt.

Alle Produkte der Invisible Shield-Reihe sind zudem mit der Clear-Print-Technologie versehen. Diese Öldiffusionsbehandlung soll Fingerabdrücke praktisch von selbst vom Bildschirm verschwinden lassen und wirke antimikrobiell auf das Display ein.

Mit Magsafe: Handycase Crystal Palace Snap

Diese Schutzhülle will schlankes, transparentes Design mit starkem Fallschutz für das iPhone 13 vereinen. Hergestellt aus D3O Crystalex, dem transparenten, laut Hersteller nicht vergilbenden und gegen Farbübertragung resistenten Material für Handyhüllen, bietet das Crystal Palace Snap nach den Worten des Anbieters einen Fallschutz von bis zu vier Metern. Außerdem soll es der Bildung von Bakterien entgegenwirken und ist Magsafe-kompatibel.

Weitere Produkte für einen 360-Grad-Schutz sind die Displayschutzfolien Glass Elite, Glass Elite Privacy/Privacy 360 und Glass Elite Visionguard sowie die Cases Havana, Santa Cruz und Milan – alle auch mit MagSafe erhältlich. Die Schutzfolie Glass XTR wird hier im Video vorgestellt:

Preise und Verfügbarkeit

Die Schutzfolie Glass XTR ist für 50 Euro bei Zagg und im stationären Handel erhältlich. Das Handycase Crystal Palace Snap bekommt man für 40 Euro.