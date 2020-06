iPhone-Displays mit Grünstich: Diese Modelle sind betroffen

Halyna Kubiv

Das Problem existiert wohl länger, letztes Wochenende sind die Berichte über das Problem in diversen Foren explodiert.

Vergrößern Grünstrich auf dem iPhone 11 Pro © Macrumors / unaffected2

Mehrere Nutzer berichten in unterschiedlichen Foren ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) über ein gemeinsames Problem: Tippt man in der dunklen Umgebung auf sein iPhone 11 Pro, blendet die Anzeige mit einem deutlichen Grünstich. Nach drei bis fünf Sekunden regelt sich die Anzeige wie von selbst, der Bildschirm stellt die normalen Farben dar. Offenbar besteht der Fehler seit iOS 13.4. Ein Reddit-Nutzer behauptet , zum ersten Mal diese Erscheinung bei iOS 13.4 Beta beobachtet und gleich als Bug eingereicht zu haben. Leider besteht der Bug nach Berichten der Nutzer auch in der neuen Beta von iOS 13.5.5.



Der Fehler besteht aber in allen nachfolgenden Versionen, die Nutzer mit iOS 13.5.1 klagen über die gleichen Probleme. Der Fehler betrifft anscheinend nur die Inhaber eines iPhone 11 Pro und Max. Vereinzelt gibt es Meldungen der Nutzer von iPhone X oder XS, was darauf schließen lässt, dass die OLED-Displays oder die entsprechende Software eine Ursache sein können. Dass es eher an einer fehlerhaften Software liegen kann, dafür spricht die Tatsache, dass das Problem bis iOS 13.4 unbekannt war. Eine Nutzerin aus den Macrumors-Foren hat bereits ein neues Display in ihr iPhone 11 Pro eingebaut bekommen, die Probleme mit der grünen Darstellung hat dies nicht behoben.

Aktuell gibt es keine zuverlässige Lösung des Problems. Alle Tipps, gegeben in den gleichen Foren, haben nicht bei allen Betroffenen funktioniert. Es bleibt zu hoffen, dass Apple nach der Berichterstattung zum Bug darauf aufmerksam wird und den Fehler in den kommenden Iterationen des iOS 13 behebt.

Falls Sie von dem gleichen Problem betroffen sind, können Sie direkt ein Feedback an Apple schreiben. Je mehr solche Fehlermeldungen der Hersteller erhält, desto mehr Chancen hat das Problem, auf der nächsten iOS-Liste höher priorisiert zu werden.