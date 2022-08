iPhone-14-Event: Was Apple sonst noch vorstellt

Jason Cross

iPhone und Apple Watch sind sicher. Doch was stellt Apple am 7. September sonst noch vor? Gibt es ein One more Thing?

Vergr√∂√üern In wenigen Tagen stellt Apple neue Produkte vor © Apple

Es bedarf keine hellseherischen F√§higkeiten, um zu wissen, dass Apple am 7. September nicht nur die neue iPhone-14-Generation (alle Infos) vorstellen wird, sondern auch die neue Apple Watch Series 8. Aber was k√∂nnte Apple dar√ľber hinaus noch vorstellen? Hier sind unsere Vermutungen.¬†

AirPods Pro der 2. Generation

Von allen Produkten, die Apple in der Pipeline hat, ist es am wahrscheinlichsten, dass neben iPhones und Apple Watches auch die neuen AirPods Pro der zweiten Generation (alle Infos) auf dem September-Event vorgestellt werden. Aber weshalb werden sie zusammen mit den neuen iPhones angek√ľndigt? Nun, eines der Ger√ľchte besagt , dass sie Bluetooth 5.2 und LE Audio unterst√ľtzen werden. Da keines der aktuellen iPhones Bluetooth 5.2 unterst√ľtzt, w√§re es sinnvoll, die Ank√ľndigungen zu kombinieren. Wir halten es f√ľr unwahrscheinlich, dass die neuen AirPods Pro ausschlie√ülich mit den neuen iPhones funktionieren, aber sie k√∂nnten fortschrittlichere Funktionen bieten, wenn sie mit den neuesten Handys verwendet werden.

Weitere Features im Überblick: 

verfeinertes Design 

bessere Klangqualität

bessere Ger√§uschunterdr√ľckung

neue Fitnessfunktionen

Apple TV 4K

Es gibt Ger√ľchte √ľber ein neues Apple TV, das in der zweiten Jahresh√§lfte kommen soll. Aktuell wei√ü man aber noch nicht viel dar√ľber, au√üer dass es eine "verbesserte Kostenstruktur" haben soll. Das ist eine nette Umschreibung daf√ľr, dass es Apple weniger kosten wird, es herzustellen... und das k√∂nnte sich in Form eines niedrigeren Preises oder einfach eines h√∂heren Gewinns f√ľr Apple zeigen. Wenn das Ger√§t tats√§chlich 2022 kommt, k√∂nnte es jederzeit erscheinen. Es sei denn, es handelt sich um eine absolut riesige √Ąnderung des Designs und der Funktionen ‚Äď was nicht zu erwarten ist. In diesem Fall aber k√∂nnte es sich um eine relativ kurze Ank√ľndigung handeln, die entweder im September- oder Oktober-Event Platz findet.

Apple TV 4K (2021) bei Amazon ab 199 Euro kaufen

iPad der 10. Generation

Das iPad der 10. Generation könnte eines der spannendsten Produkte in diesem Jahr sein. Erste Render-Bilder zeigen , dass das neue iPad sich endlich von seinem alten Design lösen und sich am Design des iPad Air orientieren soll. Weitere Features: 

10,5-Zoll-Display 

Touch ID in der Seitentaste

flachen Kanten

USB-C

Wir glauben jedoch nicht, dass es auf dem September-Event erscheinen wird. Apple hat iPadOS 16 offiziell verschoben und sagt, dass die erste Version iPadOS 16.1 sein wird. Deshalb gehen wir davon aus, dass die neuen iPads erst auf einem Event im Oktober vorgestellt werden, das mit dem Erscheinungsdatum von iPadOS 16.1 zusammenfällt.

M2 iPad Pro

Jetzt, wo der M2-Prozessor auf dem Markt ist (im MacBook Air (im Test) und 13-Zoll MacBook Pro (im Test) ), ist es an der Zeit, die M1-basierten iPads mit einem M2-Prozessor zu aktualisieren. Die M2-basierten iPad Pro-Ger√§te k√∂nnten auch √ľber kabelloses Laden verf√ľgen, aber das ger√ľchteweise gr√∂√üere iPad mit 14 oder 15 Zoll wird wahrscheinlich erst n√§chstes Jahr erscheinen. Das M2 iPad Pro wird im Oktober mit dem iPad der 10. Generation erscheinen.

M2 Mac mini

Ein weiteres M1-basiertes Produkt, das f√ľr die M2-Behandlung bereit ist, ist der Mac mini. Es gibt widerspr√ľchliche Berichte dar√ľber... einige sagen, dass wir den gleichen Mac mini wie heute erwarten k√∂nnen, nur mit dem neuen M2-Prozessor. Andere sagen, es sei ein neues Design mit einem neuen Geh√§use und einem zweifarbigen Design in Arbeit.

Lesetipp: Mac Mini M1: Bloß nicht mehr kaufen!



Wahrscheinlich wird er nicht auf der September-Veranstaltung vorgestellt. Macs f√ľr Endverbraucher werden in der Regel auf einer sp√§teren Veranstaltung pr√§sentiert, also halten Sie im Oktober die Augen offen, wenn er dieses Jahr √ľberhaupt noch kommt.

Mac Pro

Das letzte Produkt, das die Umstellung auf Apple-Silicon vollzieht, ist der Mac Pro. Apple erkl√§rte, dass die Umstellung zwei Jahre dauern w√ľrde ‚Äď nun ist die Zeit fast um. Bedeutet das, dass wir den Mac Pro noch dieses Jahr sehen werden? Die Meinungen sind geteilt. Es ist schwer, sich einen "M2 Extreme" in einem Mac vorzustellen, wenn wir noch nicht einmal MacBook Pros oder Mac Studios mit M2 Max oder M2 Ultra haben. Und da der Mac Studio so gut abschneidet, scheint es Apple nicht eilig zu haben, etwas noch St√§rkeres auf den Markt zu bringen. Selbst wenn Apple uns einen Vorgeschmack auf den neuen Mac Pro mit einem Ver√∂ffentlichungsdatum im Jahr 2023 gibt, denken wir, dass dies eher sp√§ter im Jahr als w√§hrend des September-Events geschehen wird.

HomePod mit Display

Google hat seinen Nest Hub und Nest Hub Max, Amazon hat eine ganze Reihe von Echo Show-Ger√§ten, aber Apple hat kein Smart Home-Ger√§t mit einem Display. Ger√ľchte √ľber einen HomePod mit Display (manche nennen ihn "HomePod mit angeschlossenem iPad") gibt es schon seit einiger Zeit. Die j√ľngsten Ger√ľchte besagen, dass er f√ľr Ende 2022 oder Anfang 2023 erwartet wird. Wenn es tats√§chlich ein Ger√§t f√ľr Ende 2022 ist, gibt es keinen Grund, warum Apple es nicht auf dem September-Event vorstellen k√∂nnte. Aber es scheint, als ob es einen gr√∂√üeren Auftritt br√§uchte, als im Schatten des iPhones zu stehen, dem beliebtesten Produkt von Apple. Wir vermuten, dass es nicht vor 2023 kommt ‚Äď wenn √ľberhaupt.¬†

AR/VR-Headset

Wir wissen, dass Apple an einem AR-Headset oder einer AR-Brille arbeitet . Die neuesten Ger√ľchte besagen, dass das erste Ger√§t ein teures High-End-Ger√§t in Kleinserie f√ľr Entwickler sein wird, auf das etwa ein Jahr sp√§ter ein schlankeres und erschwinglicheres Ger√§t f√ľr den Massenmarkt folgen soll. Einige glauben sogar, dass das Ger√§t bereits im Januar 2023 auf den Markt kommen wird - und Apple k√ľndigt wichtige neue Produkte gerne schon Monate vor der Zeit mit einer gro√üen "One more thing"-Ank√ľndigung an. Es gibt keinen Grund, warum das nicht am Ende des iPhone-Events oder des Oktober-Events geschehen k√∂nnte - schlie√ülich hat Apple die Apple Watch als "One More Thing" auf dem iPhone 6-Event vorgestellt. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass es ein eigenes Event bekommt.

Dieser Artikel stammt von unseren Kollegen der Macworld .