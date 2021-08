iPhone Fold: Was Apple aus Samsungs Fehlern lernen kann

Michael Simon

Wenn Apple tatsächlich plant, ein faltbares iPhone auf den Markt zu bringen, kann es aus den Fehlern seiner Konkurrenten lernen. Am Beispiel des neuen Samsung Galaxy Z Fold 3 lässt sich gut erklären, was Apple besser machen muss.

Vergrößern Konzeptbild: Ein iPhone Fold im Stile des Galaxy Z Flip © Shutterstock.com/ Marynchenko Oleksandr

Während es nur noch wenige Wochen dauert, bis Apple das iPhone 13 (alle Infos und Gerüchte) vorstellt, hat Samsung diese Woche sein eigenes neues Flaggschiff präsentiert: das Galaxy Z Fold 3. Wir konnten es bereits in den eigenen Händen halten und ausprobieren : Bei dem Fold 3 handelt es sich um die dritte Generation des faltbaren Smartphones mit einem beeindruckenden 7,6-Zoll-Infinity-Flex-Display und Samsungs erster Frontkamera unter dem Display. Man kann wirklich behaupten, dass das Fold 3 eines der innovativsten Smartphones der letzten Jahre ist.

Doch auch nach drei Generationen von faltbaren Smartphones und einem beträchtlichen Vorsprung vor der Konkurrenz ist das Galaxy Z Fold 3 nicht perfekt – im Gegenteil. Angesichts der Gerüchte, dass Apple an verschiedenen Prototypen seines eigenen faltbaren iPhones arbeitet, sind uns drei Punkte beim Galaxy Z Fold 3 aufgefallen, die Apple auf jeden Fall verbessern muss, damit es ein Erfolg wird.

Design

Als das Galaxy Fold (ohne Z) im Jahr 2019 auf den Markt kam, waren zwei Dinge klar: Samsung wollte das faltbare Smartphone ernsthaft angehen, aber hatte noch viel Arbeit vor sich. Tatsächlich verzögerte sich die erste Version des Smartphones um mehrere Monate, da Samsung Schlüsselelemente des Scharniers und des Displays neu gestaltete, um weit verbreitete Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit zu vermeiden.

Aber auch wenn diese anfänglichen Probleme mittlerweile gelöst wurden, hat sich drei Jahre später nichts wirklich geändert. Zwar sieht das Galaxy Z Fold 3 mit seinem Aluminiumgehäuse und den scharfen Konturen definitiv wie ein Premium-Gerät aus, doch die Abmessungen des Smartphones sind im Grunde dieselben wie beim Original, sodass es immer noch unangenehm schmal aussieht und nicht richtig schließt. Es gibt immer noch eine sichtbare Falte in der Mitte des Bildschirms und eine Lücke in der Nähe des Scharniers mit einem Unterschied von 1,6 mm oben und unten, wenn es geschlossen ist. Mit 16 mm ist es auch sehr dick und nicht gerade bequem zu halten oder zu tragen.

Keiner dieser Kompromisse ist für ein Unternehmen akzeptabel, das so besessen von dünnem Design ist wie Apple. Das beste Beispiel dafür ist der neue M1-iMac.

Wenn Apple ein faltbares Telefon entwickelt, wäre ich sehr überrascht, wenn es dem Design des Z Fold 3 folgt. Samsungs verstecktes Scharnier ist definitiv innovativ, aber nach drei Generationen muss das Unternehmen einen Weg finden, das Z Fold deutlich dünner zu machen. Denn sollte Apple jemals ein faltbares iPhone herausbringen, wird es garantiert nicht so dick sein wie zwei iPhone Max zusammen.

Funktionalität

Die Prämisse des Galaxy Z Fold 3 ist recht einfach: Sie haben ein 6,2-Zoll-Gerät, wenn Sie einen Anruf tätigen oder eine Whatsapp-Nachricht lesen möchten, und einen 7,6-Zoll-Bildschirm, wenn Sie Multitasking betreiben und etwas arbeiten möchten. Das einzige Problem ist, dass die Prämisse verdreht ist. Die Technik ist zwar cool, aber es gibt nur wenige Momente im Alltag, in denen ich mir wünsche, ich könnte mein Smartphone in etwas Größeres verwandeln – und das bei einem iPhone 12 Mini! Den ganzen Tag über ist mein 5,4-Zoll-iPhone gut geeignet, um lange E-Mails zu schreiben oder Artikel zu bearbeiten. Aber ein Tablet, das sich zu etwas Größerem aufklappen lässt und das ich trotzdem in der Tasche mitnehmen kann – das wäre schon was.

Die Proportionen des Galaxy Z Fold 3 sind nicht ideal für die Arbeit am Telefon oder am Tablet, denn Samsung hat es so konzipiert, dass es beides gleichzeitig sein kann, und hat das kleinere von beiden Welten gewählt. Deshalb funktioniert das Z Flip 3 so viel besser – es weiß, was es sein soll und versucht nicht, mehr zu sein. Es ist ein Smartphone, das sich aufklappen lässt. Das Z Fold 3 weiß nicht, ob es ein Smartphone oder ein Tablet sein will.

Wenn Apple ein faltbares iPhone herstellen will, braucht es eine Daseinsberechtigung. Ich bin im Großen und Ganzen sicher, dass es in der Welt einen Platz für faltbare Smartphones gibt, aber Samsung hat mich noch nicht von seinem Konzept überzeugt. Genauso wenig wie Huawei, was das betrifft. Ich denke, die Antwort liegt darin, ein Tablet zu bauen, das sich schließen lässt, und nicht ein Smartphone, das sich öffnen lässt. Das könnte bedeuten, dass ein faltbares iPhone einen anderen Formfaktor, einen anderen Scharniermechanismus oder eine andere Benutzeroberfläche hat – und vielleicht ist es überhaupt kein Smartphone.

Preis

Es stimmt, dass das Galaxy Z Fold 3 das billigste Klapphandy von Samsung in voller Größe ist. Es stimmt auch, dass es mit 1.800 Euro eines der teuersten Smartphones ist, die man kaufen kann. Ja, es hat einen Snapdragon 888-Prozessor, ein 5G-Modem, ein 120-Hz-Display und ein Dreifach-Kamerasystem, aber das hat das 800 Euro teure Galaxy S21 auch. Sie zahlen im Grunde nur für die Neuheit eines faltbaren Bildschirms.

Ich sage nicht, dass das Galaxy Z Fold 3 unbedingt überteuert ist. Aber realistischerweise muss es einen Startpreis von etwa 1.300 Euro erreichen, um ein Gerät zu werden, das nicht nur für die eingefleischtesten Fans attraktiv ist. Apple ist nicht gerade dafür bekannt, seine Konkurrenten zu unterbieten, aber es würde mich überraschen, wenn ein faltbares iPhone so viel wie das Galaxy Z Fold 3 kosten würde, falls es überhaupt jemals auf den Markt kommt.

Ähnlich wie bei der Apple Watch wird Apple mit einem faltbaren iPhone in einen bestehenden Bereich eindringen, den Samsung mit jahrelanger Erfahrung beherrscht. Es gibt jedoch noch viel Spielraum für Apple, um das faltbare Smartphone neu zu denken, zu beschleunigen und zu verbessern – vor allem, wenn es aus den Fehlern von Samsung lernt.