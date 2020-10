iPhone-Reparatur mit Originalteilen bei Media Markt und Saturn

Halyna Kubiv

Bereits seit einiger Zeit bietet Media Markt/Saturn Express-Reparaturen von iPhones. Doch nun greift der Anbieter auf Originalteile zurĂŒck.

VergrĂ¶ĂŸern Sofort-Reparatur von iPhones mit Originalteilen © Media Markt

Vor knapp anderthalb Jahren hat beispielsweise Saturn einen " Sofort Service " fĂŒr Smartphone-Inhaber gestartet: Innerhalb von zwei Stunden konnte man sein GerĂ€t reparieren lassen, ohne Einschicken und Warten auf den Apple-Techniker. Einen Haken hatte die Dienstleistung aber: Die Ersatzteile fĂŒr iPhones stammten zwar von den gleichen Herstellern, wie Apple sie auch bei der Zusammensetzung seiner GerĂ€te nutzt, diese waren keine Originalteile. Nach einer solchen Reparatur musste man auf die Hersteller-Garantie verzichten.

Nun geben beide Elektronik-HĂ€ndler Media Markt und Saturn bekannt , an Apples Programm "Autorisierte Apple Service Provider" teilzunehmen. Die Techniker in den MĂ€rkten vor Ort haben eine spezialisierte Schulung von Apple erhalten, Apple zertifiziert ebenfalls die Ausstattung an den Reparaturstellen im Markt. Die Option zur Sofortreparatur bei Saturn und Media Markt bleibt, die Anbieter haben jedoch die Preise etwas angehoben und sie an das Apple-Niveau angepasst. So kostete 2019 ein Akkutausch eines iPhones 6S 49 Euro, nun muss man dafĂŒr 55 Euro zahlen.

Etwas drastischer sehen die Preisunterschiede bei den Display-Reparaturen aus: Wollte Saturn im vergangenen Jahr fĂŒr die Display-Reparatur eines iPhone 6, 6S 79 Euro haben, kostet diese nun 169 Euro fĂŒr ein iPhone 6S , die Ă€lteren Modelle wie das iPhone 6 oder iPhone 5S sind aus dem Angebot rausgeflogen. In EinzelfĂ€llen kann der Techniker vor Ort noch bei Ă€lteren GerĂ€ten wie beim iPhone 6 den Akku austauschen, die Dienstleistung gehört jedoch nicht mehr zum regulĂ€ren Angebot. Durch die aktuelle Mehrwertsteuersenkung bietet Apple direkt niedrigere Preise fĂŒr die Reparaturen als zum Beispiel Saturn: FĂŒr die Display-Reparatur eines iPhone 11 werden aktuell beim Hersteller rund 215 Euro fĂ€llig , beim Saturn – 219 Euro. Ab dem Januar 2021 werden sich die Preise wohl angleichen.