iPhone SE 2 könnte noch diese Woche kommen

Peter Müller, Halyna Kubiv

Am Dienstag hatten wir es vermisst, aber am Mittwoch oder Donnerstag sehen wir noch Chancen. Ein Nachfolger des iPhone SE steht womöglich als iPhone 9 in den Startlöchern.

Vergrößern iPhone SE 2 Hülle © Macrumors

Noch vor der Zeit der Ausgangsbeschränkungen gab es Gerüchte, dass Apple sich auf eine iPhone-Vorstellung am 31. März vorbereite. Diese konnte heute jedoch aufgrund der aktuellen weltweiten Krise nicht wie geplant stattfinden. Dabei hätte Apple im März ja etliche Neuerungen zu präsentieren gehabt, die einer klassischen Keynote würdig wären: Updates für Mac Mini, iPad Pro und Macbook Air – und dazu womöglich vier Jahre nach dem iPhone SE eine Neuauflage des Konzepts: Technik von heute in einem Gehäuse von gestern zu einem günstigen Preis.

Wenn Apple ein neues iPhone vorstellt, dann wird es vermutlich ganz simpel per Pressemitteilung geschehen - wie schon vor zwei Wochen beim neuen iPad Pro und Macbook Air . Und das könnte noch in dieser Woche passieren. Der Zubehörhandel stellt sich offenbar jedenfalls auf eine solche Vorstellung ein. So berichtet "Appleinsider" von Angestellten der Elektronikhandelskette Best Buy, die in ihren Lagerbeständen eine Hülle von Urban Armor Gear für ein "iPhone 4,7'' 2020" entdeckt haben wollen. Diese solle man noch bis 5. April unter Verschluss halten und erst dann ausliefern. Die Monarch Serie von Urban Armor Gear kann man auch auf der Webseite des Herstellers finden, die abfotografierte Hülle bei Best Buy sieht aus wie ein Hybrid aus der vergleichbaren Hülle für das iPhone 8 und iPhone 8 Plus: Die Abmessungen der Hülle passen auf die des iPhone 8, die Kamera-Aussparung für die doppelte horizontale Kamera ist dem Modell von iPhone 8 Plus entliehen.



Nun ist eine Hülle in vielen Fällen auch nur eine Wette auf die nahe Zukunft, von einem 4,7-Zoll-iPhone im Frühjahr war so oft die Rede, dass Hersteller auch auf das Risiko hin, falsche Maße zu haben, ihr Zubehör produzieren. Mehr als ein vages Indiz ist diese Hülle also nicht. Wir hatten beispielsweise bereits Ende August 2018 bei Arktis eine neue Hülle für das iPhone 9 (ArktisPRO iPhone 9 Cushion Clear Case glasklar) bestellen können, der Hersteller hat dann die Bestellung nach der Apple Keynote logischerweise storniert.

Vergrößern iPhone 9 Hülle aus dem Jahr 2018.

Gerüchte zu einem Nachfolger vom iPhone SE 2 kursieren schon lange im Netz, im letzten Jahr bzw. in den ersten Monaten 2020 haben sich diese zu den konkreten Spezifikationen verdichtet. So sollte das neue iPhone von Apple laut des Analysten Ming-Chi Kuo einen aktuellen Chip A13 mitbringen, die Abmessungen und das Design bleiben die gleichen wie beim iPhone 8, also noch die Touch ID statt Face ID. Noch nicht klar ist, welche Rückkamera das neue iPhone haben wird, möglich sind ein Kamerasystem wie im iPhone XR oder eine doppelte Kamera wie im iPhone XS.



Der Leaker Jon Prosser berichtete letzte Woche von internen Meetings bei Apple, in denen es um den Verkaufsstart des neuen iPhones ging. Intern wurde noch nichts entschieden, angeblich läuft die Produktion bereits seit mehreren Wochen. Zudem stehe Apple unter Druck wegen der aktuellen wirtschaftlichen Situation: Ein neues Produkt könnte die aktuelle Bilanz etwas verbessern.