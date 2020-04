iPhone SE + LTE-Tarif bei WinSIM schon für unter 4 Euro im Monat

René Resch

Bei WinSIM Sie schon jetzt das iPhone SE mit verschiedenen Tarif-Optionen erwerben - für den günstigsten Tarif zahlen Sie effektiv unter 4 Euro im Monat.

Vergrößern iPhone SE + LTE-Tarif bei WinSIM für unter 4 Euro im Monat © Apple / WinSIM

Kaum angekündigt bieten die ersten Anbieter schon interessante Tarife in Kombination mit dem brandneuen Apple iPhone SE an. So gibt es das neue iPhone SE in verschiedenen Speicher- und Farb-Varianten bei WinSIM zu tollen Konditionen ab Preisen von 19,99 Euro monatlich. Die verschiedenen Tarif-Optionen in Verbindung mit einem iPhone SE mit 64 GB Speicherplatz haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Direkt zu den iPhone-SE-Tarifen bei WinSIM

iPhone SE + LTE-Tarif schon für umgerechnet unter 4 Euro im Monat

Alle vorgestellten Tarife enthalten dabei Telefon- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming inklusive, sprich es fallen keine Aufschläge für die Nutzung von Roaming-Diensten im EU-Ausland an. Je nach Tarif haben Sie ein variables LTE-Volumen mit Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit/s beim Download sowie 32 MBit/s im Upload. Bei den Tarifen von WinSIM nutzen Sie das Netz von O2.



Das iPhone SE steht in den Speichergrößen 64 GB, 128 GB sowie 256 GB und in den Farben Schwarz, Weiß und (Product) Red zur Verfügung. Bei einem Tarifabschluss wird Ihr iPhone SE ab dem 24. April 2020 versendet.



Apple iPhone SE + WinSIM - LTE All 1 GB für 19,99 Euro monatlich

LTE-Volumen: 1 GB

Gerätepreis: 49,99 Euro

Bereitstellungspreis: 29,99 Euro

Gesamtpreis (24 Monate): 559,74 Euro

Effektive Kosten: 559,74 Euro – iPhone SE UVP 479 Euro = 80,74 Euro (3,36 Euro mtl.)

Apple iPhone SE + WinSIM - LTE All 3 GB für 22,99 Euro monatlich

LTE-Volumen: 3 GB

Gerätepreis: 49,99 Euro

Bereitstellungspreis: 29,99 Euro

Gesamtpreis (24 Monate): 631,74 Euro

Effektive Kosten: 631,74 Euro – iPhone SE UVP 479 Euro = 152,74 Euro (6,36 Euro mtl.)

Apple iPhone SE + WinSIM - LTE All 5 GB für 27,99 Euro monatlich

LTE-Volumen: 5 GB

Gerätepreis: 19,99 Euro

Bereitstellungspreis: 29,99 Euro

Gesamtpreis (24 Monate): 721,74 Euro

Effektive Kosten: 631,74 Euro – iPhone SE UVP 479 Euro = 242,74 Euro (10,11 Euro mtl.)

Apple iPhone SE + WinSIM - LTE All 10 GB für 27,99 Euro monatlich

LTE-Volumen: 10 GB

Gerätepreis: 1 Euro

Bereitstellungspreis: 29,99 Euro

Gesamtpreis (24 Monate): 870,74 Euro

Effektive Kosten: 870,74 Euro – iPhone SE UVP 479 Euro = 391,74 Euro (16,32 Euro mtl.)

Zu allen weiteren iPhone-SE-Tarifen bei WinSIM

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.