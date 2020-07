iPhone SE mit 18-GB-LTE-Handytarif für effektiv 9 Euro

Kris Wallburg

Sparhandy.de bietet aktuell ein Angebot für das iPhone SE mit 18 GB LTE-Highspeed-Volumen und effektiven Kosten von knapp 9 Euro. Hier finden Sie alle Details zum Top-Tarif.

Vergrößern iPhone SE und 18-GB-LTE-Handytarif für knapp 9 Euro. © Apple

Der Handyspezialist Sparhandy.de hat aktuell einen Top-Tarif für das neue iPhone SE im Angebot. Das iPhone SE gibt es mit 64 G GB Speicherplatz und 18 GB LTE-Tarif im O2-Netz zu einem sehr günstigen Preis. Die Tarifkosten belaufen sich dabei monatlich auf 24,99. Für das iPhone SE selbst zahlen Sie einmalig nur 49 Euro. Effektiv gerechnet kostet Sie der Tarif knapp 9 Euro, wie wir an dieser Stelle erklären.



Direkt zum Deal von Sparhandy.de: iPhone SE 64 GB + 18 GB LTE-Tarif

iPhone SE 64 GB + 18 GB LTE-Tarif für 24,99 Euro: Die Details

Netz: O2



Datenvolumen: 18 GB Highspeed-Datenvolumen mit LTE 50 Mbit/s



Allnet- und SMS-Flatrate



EU-Roaming inklusive



Grundgebühr: 24,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 88,99 Euro (Gerät: 49 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Das Apple iPhone SE gibt es im Tarif „Blue All-In M“ inklusive 18 GB Highspeed-Datenvolumen und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Netz von O2. Also ausreichend Daten-Volumen und LTE-Speed um Dienste wie Video- und Musik-Streaming zu nutzen oder sich mal einen größeren Download zu erlauben. Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde surfen Sie allerdings nur mit schleichenden 32 Kbit/s weiter. Neben dem Highspeed-Datenvolumen erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming inklusive.

Direkt zum Deal von Sparhandy.de: iPhone SE 64 GB + 18 GB LTE-Tarif

Alternativ gibt es das gleiche Angebot von Sparhandy.de mit dem iPhone SE in der größeren Speichervariante mit 128 GB und im LTE-Netz von Vodafone mit 20 GB Datenvolumen. Der monatliche Grundpreis steigt in diesem Angebot auf 29,99 Euro an und die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt "nur" 21,6 Mbit/s. Ansonsten bleiben die Konditionen gleich, Sie finden das Angebot auf der gleichen Seite.

Die Einzelrechnung: Effektiv zahlen Sie nur rund 9 Euro

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 49 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 24,99 Euro. Insgesamt bezahlen Sie also 688,75 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein richtig starkes Tarif-Angebot handelt. Das iPhone SE mit 64 GB Speicherplatz kostet, je nach ausgewählter Farbe und Anbieter, rund 465 Euro im Macwelt-Preisvergleich . Wenn Sie diese Summe für das iPhone nun von den Gesamtkosten von 688,75 Euro abziehen, zahlen Sie im besten Fall nur noch 223,75 Euro – die monatlichen Effektivkosten betragen dann nur noch 9,32 Euro im Monat.

Direkt zum Deal von Sparhandy.de: iPhone SE 64 GB + 18 GB LTE-Tarif

Test-Fazit: Apple iPhone SE Apple iPhone SE im Macwelt-Test Mit dem iPhone SE will Apple wohl nicht zuletzt neue Kunden für sein Ökosystem erschließen: Als erstes Smartphone für die Kinder oder Großeltern, aber ebenso als Firmen-Smartphone für den Angestellten. Zugleich konkurriert das neue iPhone aber mit Mittelklasse-Android-Smartphones wie dem Google Pixel 3a. Stärke des SE sind nach unserer Meinung vor allem die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht: Will man ein handliches iPhone, kommt man um das SE nicht herum. In gewisser Weise ist das SE das ideale iPhone für Leute, die einen Nachfolger für ihr iPhone 7 suchen, denen aber das iPhone 11 zu groß und schwer und iPhone XS oder 11 Pro zu teuer sind.



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.