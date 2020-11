iPhone SE zum Bestpreis von 398,69 Euro bei Amazon und Media Markt

Halyna Kubiv, Peter Müller

Das iPhone SE (2020) ist Apples Einsteiger-iPhone – und zu diesem Preis lohnt sich der Kauf ganz besonders.

Vergrößern iPhone SE im Angebot bei Media Markt.

Nachdem Media Markt und Saturn das iPhone SE 2020 64 GB zum Tiefstpreis von nur 398,69 Euro verkaufen, hat sich heute am Black Friday auch Amazon dazu gesellt und bietet den gleichen Preis. Dass dieses Angebot sehr stark ist, zeigt auch ein Blick in den Preisvergleich , denn der Straßenpreis bewegt sich aktuell bei rund 410 Euro und mehr. Bei den Händlern sind aktuell alle Farbvarianten des Einsteiger-iPhones verfügbar, von Schwarz über Weiß bis Rot, Product Red genannt.

Wer mehr Speicherkapazität wünscht, der findet beim Online-Händler Otto das gleiche Modell mit 128 GB für kurze Zeit ebenfalls zum Tiefstpreis. Denn das i Phone SE 2020 mit doppeltem Speicher kostet derzeit nur 449,99 Euro . Auch bei Otto kann man aus drei Farbvarianten auswählen.



Die Händler weisen wie üblich darauf hin, dass die Preise gelten, solange der Vorrat reicht. Mit der Black-Friday-Aktion bieten Saturn und Media Markt das verlängerte Umtauschrecht: Ihre Einkäufe von 3. November bis 17. Dezember 2020 können Sie kostenlos bis 31. Dezember 2020 zurückschicken, wenn die Ware unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.

Was unsere Kaufberatung zum iPhone SE sagt:

Der zweite Versuch, für das iPhone ein Preissegment am unteren Ende der Skala zu erschließen, hat gesessen. Was Apple mit dem iPhone 5C noch falsch machte – Hardware von gestern in einem Plastikgehäuse – klappte 2016 mit dem iPhone SE besser. Damals aktuelle Hardware von iPhone 6 und 6S im hochwertigen Gehäuse des iPhone 5: Ein Kassenschlager war geboren. Vier Jahre später, was in etwa einem Superzyklus des iPhone entspricht, wiederholt Apple diese Strategie und baut in das iPhone SE (2020) Komponenten ein, die sonst in höherwertigen Geräten ihre Dienste verrichten, vor allem eben den A13-Chip, der schon iPhone 11 und 11 Pro steuert. Dazu kommt auf die Rückseite die Weitwinkelkamera der Top-iPhones von 2019, es fehlen freilich Ultraweitwinkel und Zweifachzoom. Auch auf der Vorderseite muss man Abstriche machen: Im Gehäuse des iPhone 8 steckt wie in diesem ein LCD-Bildschirm, darunter ein Home-Button mit Touch-ID. Diese ist aber gerade in Pandemiezeiten gar nicht mal so unpraktisch und funktioniert anders als die Face-ID der anderen Geräte auch mit Maske (natürlich nicht mit Handschuhen, selbst wenn diese Fingerspitzen aus leitendem Material aufweisen). Dank der vom iPhone 8 geerbten Glasrückseite lässt sich das iPhone SE auch per Induktion laden, das neue Magsafe-Ladegerät haftet aber nicht daran.

Für wen es sich eignet: Wer ein neues und bis etwa 2024 zukunftssicheres, aber noch halbwegs günstiges iPhone haben möchte, greift zum iPhone SE (2020). Mit der Zeit mag einem der Bildschirm ein wenig dunkel und matt vorkommen und der Home-Button samt Touch-ID antiquiert, aber gerade letzteres bietet dieser Tage gewisse Vorteile.