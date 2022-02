iPhone: So viel Akku-Kapazität hat jedes einzelne Modell

Simon Jary

Welches iPhone hat die beste Akku-Kapazität? Und welches die schlechteste? Wir stellen alle iPhone-Modelle auf die Probe.

Die Messung der iPhone-Batterielaufzeit in realen Nutzungsstunden (wie sie Apple gerne vornimmt) ist für Vergleichszwecke nicht wirklich geeignet, da so viele Nutzungs- und Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Wir können uns jedoch auf die technischen Daten verlassen, die uns die Batteriekapazitäten der einzelnen iPhones verraten. Apple hält sich mit diesen Angaben notorisch bedeckt, vor allem, weil Smartphones von Konkurrenten wie Samsung mit viel größeren Batteriekapazitäten aufwarten. Erst in irgendwelchen Zulassungsunterlagen, die der Hersteller gegenüber Behörden ausfüllen muss, kann man auf diese Informationen stoßen .

Diese werden entweder in Milliamperestunden (mAh) oder Wattstunden (Wh) gemessen. Milliamperestunden sind ein Maß für die elektrische Ladung, während eine Wattstunde dem Energieverbrauch von einem Watt für eine Stunde Zeit entspricht. Die verbrauchte Energie ist ausschlaggebend für die Messung der tatsächlichen Akkulaufzeit. Wh ist eine genauere und einheitlichere Methode, um die Gesamtenergiemenge zu vergleichen, die ähnliche Batterietypen speichern können.

Dabei geht es vor allem um die Batteriespannung, die bei mAh nicht berücksichtigt wird und die die Wattleistung (Leistung) einer Batterie bestimmt. Wenn die mAh gleich sind, ist die gespeicherte Leistung umso größer, je höher die Spannung ist.

Mit der Formel "Volt (V) x A (Ampere) = Watt (W)" können Sie Wattstunden (Wh) in Milliamperestunden (mAh) umrechnen: (Wh x 1.000) geteilt durch V = mAh.

Die Lithiumbatterien, die die meisten tragbaren elektronischen Geräte mit Strom versorgen, haben eine Spannung von etwa 3,6 V. Einige externe Batteriepacks (z. B. das 7,62-V-MagSafe-Batteriepack von Apple) weisen jedoch eine höhere Spannung auf, was bedeutet, dass sie tatsächlich mehr Strom liefern, als ihre mAh-Angabe vermuten lässt.

Hier finden Sie die Batteriekapazität aller jemals veröffentlichten iPhones in mAh und Wh:

iPhone: 1400 mAh 5,18 Wh

iPhone 3G: 1150 mAh 4,25 Wh

iPhone 3GS: 1200 mAh 4,44 Wh

iPhone 4: 1420 mAh 5,3 Wh

iPhone 4S: 1432 mAh 5,3 Wh

iPhone 5: 1440 mAh 5,45 Wh

iPhone 5C 1510 mAh 5,73 Wh

iPhone 5S: 1560 mAh 5,92 Wh

iPhone 6: 1810 mAh 6,91 Wh

iPhone 6 Plus: 11,28 Wh

iPhone 6S: 1715 mAh 6,91 Wh

iPhone 6S Plus: 2750 mAh 10,45 Wh

iPhone SE: 1624 mAh 6,21 Wh

iPhone 7: 1960 mAh 7,45 Wh

iPhone 7 Plus: 2900 mAh 11,1 Wh

iPhone 8: 1821 mAh 6,96 Wh

iPhone 8 Plus: 2961 mAh 10,28 Wh

iPhone X: 2716 mAh 10,35 Wh

iPhone XR: 2942 mAh 11,16 Wh

iPhone XS: 2658 mAh 10,13 Wh

iPhone XS Max: 3174 mAh 12,08 Wh

iPhone 11: 3110 mAh 11,91 Wh

iPhone 11 Pro: 3046 mAh 11 67 Wh

iPhone 11 Pro Max: 3969 mAh 11,04 Wh

iPhone 12 Mini: 2227 mAh 8,57 Wh

iPhone 12: 2815 mAh 10,78 Wh

iPhone 12 Pro: 2815 mAh 10,78 Wh

iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh 14,13 Wh

iPhone 13 Mini: 2438 mAh 9,34 Wh

iPhone 13: 3240 mAh 12,41 Wh

iPhone 13 Pro: 3095 mAh 11,97 Wh

iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh 16,75 Wh

MagSafe Batterie-Pack: 1460 mAh 11,13 Wh

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unseren Kollegen der Macworld.