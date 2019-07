iPhone: Wie Apple Leaks verhindert

Kris Wallburg

Neue Produkte vor Marktstart geheim zu halten wird immer schwieriger. Das musste Apple schon am eigenen Leib erfahren. Seitdem hat der Konzern viel unternommen, um kĂĽnftige Leaks zu verhindern.

Vergrößern Um Leaks neuer Produkte zu verhindern, hat Apple eine eigene Task-Force gegrĂĽndet. © georgejmclittle

Seit den Leaks vor der Veröffentlichung des iPhone 5C in 2013 hat Apple Schritte unternommen, um potentielle Leaks und Diebstähle aus den Fabriken von Zulieferern zu verhindern. Darüber berichtet " The Information ". Um künftig zu verhindern, dass Informationen über noch nicht veröffentlichte Geräte an die Öffentlichkeit gelangen, hat Apple eine eigene Sicherheitseinheit geschaffen. Das "New Product Security Team" (kurz NPS) ist dafür zuständig, Leaks zu verhindern und bei den Lieferanten für Sicherheit zu sorgen.

Vergrößern Details ĂĽber das iPhone 5c wurden bereits vor der Präsentation des neuen Modells geleakt. © Apple

Details über das iPhone 5C wurden geleakt, nachdem ein Mitarbeiter von Jabil, einem Lieferanten Apples, mehrere Gehäuse des 5C in verschiedenen Farben entwendeten. Ein Wachmann, der in der Fabrik stationiert war, half ihm dabei. Bilder der Gehäuse machten kurz darauf online die Runde und verrieten viele Details über das neue, noch nicht offiziell angekündigte iPhone.

Apple sucht Product Security Manager nach dem zweiten iPhone-Verlust (2011)



Apple kauft eigene Teile zurĂĽck

Seit der Gründung des NPS konnten viele ähnliche Versuche verhindert werden. Unter anderem versuchten Mitarbeiter eines Lieferanten, einen Tunnel aus der Fabrik heraus zu graben, um durch diesen Einzelteile verschwinden lassen zu können. Sie flogen jedoch auf.

Wenn Apple auf einen Leak aufmerksam wird, geht der Konzern damit bemerkenswert ruhig und bedacht um. Zwei Mitarbeiter, ebenfalls vom Lieferanten Jabil, stahlen 180 Gehäuse des iPhones 6S, mit dem Ziel, diese auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Apple kaufte einfach alle 180 Gehäuse selbst zurück und verhinderte so, dass Details an die Öffentlichkeit gelangen.

Apple hat ein Team aus Ex-NSA-Agenten gegen Leakers



Rechtliche Schritte werden kaum unternommen

Gegen die Täter rechtlich vorzugehen ist offenbar so schwierig, dass Apple größtenteils davon absieht. Da die Taten meist im Ausland, allen voran in China begangen werden, müsste Apple im Ausland klagen. Um im Falle eines Leaks zu klagen, müsste Apple den Gerichten genaue Beschreibungen der gestohlenen Teile liefern. Nicht gerade ein Schritt, der zu mehr Geheimhaltung führen würde. Außerdem möchte Apple einen Medienrummel um mögliche Leaks unbedingt vermeiden. Aus diesen Gründen werden Diebe meist nur auf den materiellen Wert der gestohlenen Gegenstände angeklagt, nicht auf (wesentlich höheren) Wert des geistigen Eigentums