René Resch

Snapchat hat einen neuen 3D-Kameramodus spendiert bekommen. Die Bilder können alle empfangen, erstellt werden können Sie aktuell nur mit einem iPhone X oder einem neueren Modell.

Vergrößern iPhone X oder neuer: Snapchat führt 3D-Snaps ein © Snap Inc.

Snapchat führt einen neuen 3D-Kameramodus seiner App hinzu. Mit einem iPhone X oder einem neueren Modell ist es ab sofort möglich, Selfies mit dem neuen 3D-Effekt aufzunehmen. Dabei lassen sich auch weitere Linsen und Filter verwenden.

Die Entwickler schreiben dazu: „Heute freuen wir uns, Ihnen den 3D-Kameramodus vorzustellen, der Ihren Snaps mehr Tiefe verleiht. Verwenden Sie den Modus, um Snaps zu erstellen, die räumliche Details erfassen und sich in Perspektive und Aussehen ändern, je nachdem, wie Sie Ihr Handy bewegen, wenn Sie es ansehen. Diese neuen Snaps sehen anders aus, verhalten sich anders und fühlen sich anders an“.

Die 3D-Bilder können dabei von allen Personen empfangen werden, dazu braucht es kein iPhone X oder neuer. Die Bilder vermitteln dabei einen dreidimensionalen Effekt durch Bewegen des Smartphones. Die verwendeten Effekte und Filter fügen dabei Dinge wie Konfetti, Lichtstreifen und verschiedene weitere Animationen hinzu.

„Snap stellt mit 3D-Snaps ein interaktives Element vor, das das Erscheinungsbild der Snaps verändert, je nachdem, wie man das Handy bewegt. Zusammen mit unseren neuen 3D-Effekten fügt diese Funktion eine neue Ausdrucksebene hinzu, um die Snaps so zum Leben zu erwecken, dass sie der Realität einen Schritt näherkommen“ , so Andrew McPhee, Senior Manager von Snap Inc.

Es scheint so, als wäre die neue Funktion noch nicht auf alle Geräte ausgerollt. So gibt Rückmeldungen, auf denen die Funktion auf einem iPhone X schon funktionierte, während Nutzer eines iPhone XS diese noch nicht angezeigt bekommen.

Die Funktion finden Sie normalerweise im Dropdown-Menü auf der rechten Seite in der Snapchat-Kamera.

Einen guten Eindruck erhalten Sie, durch das von Snapchat präsentierte, Einführungs-Video zur neuen Funktion: