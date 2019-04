iPhone XE: Plant Apple den iPhone-SE-Nachfolger?

Halyna Kubiv

Apple hat sein kleinstes iPhone vor rund anderthalb Jahren eingestellt. Gibt es bald einen Nachfolger?

Vor knapp einer Woche haben wir gescherzt, dass Apple doch noch der Kategorie der 4-Zoll-iPhones treu bleibt und ein iPhone SE-XR herausbringt. Wie der Name signalisieren sollte, wĂĽrde das neue iPhone eine Mischung der Features von iPhone SE und iPhone XR darstellen.

Am Wochenende, also jenseits aller Aprilscherze, hat der indische Blog " PC-Tablet " die Meldung fast schon "wiederholt": Apple plane anscheinend einen Nachfolger für sein kleinstes iPhone, das Design bleibe gleich: Eckige Formen und eine Rückseite aus Aluminium, was drahtloses Laden ausschließt. Die Quelle von "PC-Tablet" arbeitet bei Foxconn, Apples Zulieferer, und berichtet weitere interessante Details. Anscheinend wird das neue iPhone im dritten Quartal 2019 erscheinen, zu den internen Spezifikationen ist wenig bekannt, außer dass das iPhone den aktuellsten Chip A12 Bionic eingebaut bekommt. Anders als bis jetzt spekuliert, soll das neue Modell statt LCD- einen OLED-Bildschirm bekommen, was das Modell aus der "Preiswert"-Reihe bei Apple ausschließt. Apple will angeblich auch die Face ID einbauen, was die Möglichkeit für den rahmenlosen Bildschirm bittet, die Displaydiagonale würde dann 4,8 Zoll betragen.

"PC-Tablet" als Quelle der iPhone-Gerüchte war bislang unbekannt, deswegen lässt sich momentan nicht sagen, wie zuverlässig diese ist. Verwirrend sind auch Hinweise auf einen OLED-Bildschirm: Apple hat das iPhone SE stets als ein Gerät mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis positioniert, die niedrigen Preise waren mit dem billigeren LCD-Display und dem (damals) relativ aktuellen A9 Chip möglich. Falls das Gerücht vom OLED-Display stimmen sollte, würde sich das iPhone XE, so soll das neue Gerät heißen, irgendwo auf der Skala zwischen dem billigeren iPhone XR oder dessen Nachfolger und dem High-End-iPhone wie iPhone XS positionieren. Apple hat in der letzten Zeit die Korrelation zwischen Preis und Größe eh verletzt: ein iPad Mini kostet mehr als ein größeres iPad, das Macbook mehr als das neue Macbook Air. So wird es keinen mehr wundern, wenn ein kleineres iPhone mehr als ein XR der zweiten Generation kostet, weil letzteres ein LCD-Display hat.