iPhone XR mit 20-GB-Tarif – 180 Euro gespart

Kris Wallburg

Bei Media Markt erhalten Sie aktuell das iPhone XR mit 20-GB-Datenvolumen für einen sehr günstigen Preis! Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern Das iPhone XR gibt es bei Mediamarkt aktuell besonders günstig © Apple

Das Angebot im Detail: Bei Media Markt erhalten Sie das iPhone XR mit 64 GB im Tarif Free M Boost im O2-Netz. Inbegriffen ist eine 20-GB-Datenflatrate in LTE-Geschwindigkeit. Sind die 20 GB aufgebraucht, surfen Sie ohne Begrenzung mit bis zu 1 Mbit/s weiter. Mit dabei ist natürlich auch eine Allnet- und SMS-Flatrate. Der Vertrag läuft über 24 Monate. Der monatliche Grundpreis beträgt 44,99 €, dazu kommt ein einmaliger Gerätepreis 99,00 € sowie 39,99 € Anschlusspreis. Über 24 Monate macht das in Summe 1218,75 €.



180 Euro gespart: Der Tarif in der Einzelrechnung

Dass der Tarif besonders günstig ist, zeigt die Einzelrechnung: Der günstigste Preis für das iPhone XR (64GB) in unserem Preisvergleich liegt aktuell bei 729 € (Stand: 17.05.19). Zieht man diese Summe von den Gesamtkosten des Vertrags ab, liegen die Kosten für einen Vertrag mit 20 GB Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit nur noch bei 17,50 € monatlich. Schließen Sie den Vertrag bei O2 einzeln (ohne Smartphone) ab, liegen die monatlichen Kosten effektiv bei 27,91 €. Kaufen Sie das iPhone XR (64 GB) dazu zahlen Sie 1298,84 €, mit dem Media Markt-Angebot sparen sie also über 180 €.