iPhone XS zum Schnäppchen-Preis bei Mobilcom-Debitel

René Resch

Vom 25. bis 28. August gibt es bei Mobilcom-Debitel das iPhone XS in den Varianten 64 GB und 256 GB zum Top-Preis.

Vergrößern iPhone XS zum absoluten Schnäppchen-Preis © Apple

Von Sonntag, den 25. August bis Mittwoch, den 28. August gibt es das iPhone XS, in den Größenvarianten mit 64 GB sowie 256 GB, bei Mobilcom-Debitel zu absoluten Schnäppchen-Preisen. Die 64-GB-Variante kostet dabei 925 Euro und die 256-GB-Variante 1095 Euro. Dass es sich dabei um Top-Preise handelt, verrät ein Blick in Preissuchmaschinen. Hier ist die 64-GB-Variante nicht unter 999,95 Euro erhältlich, die Ausführung mit 256 GB Speicher nicht unter 1185,25 Euro, so können Sie auf ein iPhone bei Mobilcom-Debitel nochmals rund 90 Euro sparen!

Das iPhone XS ist beiden Speichervarianten vom 25. bis zum 28. August 2019 unter www.mobilcom-debitel.de/preiskracher sowie in den Stores von Mobilcom-Debitel (sofern verfügbar) erhältlich. Um sich die Versandkosten zu sparen, können Sie sich Ihr bestelltes Gerät in einen der zahlreichen Shops schicken lassen und direkt vor Ort abholen.

Zu den iPhone-XS-Schnäppchen (ab 25.8.)

Sie wollen kein Angebot mehr für Apples Produkte wie iPhones, iPads oder Macbooks verpassen? Abonnieren Sie dann unseren Daily-Newsletter, wir informieren dort regelmäßig über Schnäppchen und Aktionen bei Saturn, Amazon, Ebay und weiteren Anbietern. Wir verschicken den Daily zweimal pro Werktag, um 9:00 und 14:00. Ihre Daten bleiben bei uns.

Daily-Newsletter abonnieren

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier:

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.