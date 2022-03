iPhone-Zaubertrick zum Nachmachen – wie er funktioniert

Wenden Sie sich nun Ihrem iPad zu und fügen Sie das Bild über folgende Wischbewegung in eine App, wie etwa Notizen, Mail oder Nachrichten ein. Wichtig hierbei: Sie müssen zuvor einmal in die App tippen, damit der Text-Cursor angezeigt wird. Halten Sie nun Daumen, Zeige- und Mittelfinger zusammen und bewegen Sie alle Finger voneinander weg. Etwa so, als würden Sie in ein Bild auf Ihrem Display hineinzommen wollen. Alternativ können Sie einmal auf den Bildschirm tippen und anschließend “Einfügen” auswählen.