iPhone und Mac im Abo: Apples neues Geschäftsmodell?

Kris Wallburg

Immer mehr Experten sind sich einig: Apple wird künftig nicht nur Software, sondern auch Hardware im Abo anbieten. Apple sei das einzige Unternehmen der Welt, dass diese Art von Leistung anbieten könne.

Vergrößern Alle Apple-Geräte in einem Abo? Bald vielleicht Wirklichkeit. © Shutterstock.com/blackzheep

Die beiden Apple-Experten Gene Munster und David Stokman, bekannte Gesichter der Investment-Firma Loup Ventures, gehen davon aus, dass Apple in naher Zukunft auch Hardware als Abo-Modell anbieten wird. Das berichtet MacDailyNews. Damit gesellen sie sich zu einer ganzen Reihe von Experten, die dieses Szenario vorhersehen.

Munster und Stokman sind überzeugt, dass sich Apples Trade-In-Programm in ein Abonnement-basiertes Modell für Hardware entwickeln wird. Kunden können also das Gerät ihrer Wahl für eine monatliche Gebühr. Das ganze ließe sich auch in ein vollumfängliches "Apple-Tech-Paket" zusammenfassen, mit dem der Kunde seine technologischen Bedürfnisse, hard- und softwareseitig, vollumfänglich abdecken kann. Laut den Experten ist Apple das einzige Unternehmen, dass solch einen Service anbieten könne. Apple ist bekannt dafür, die eigenen Software- und Cloud-Dienste nahtlos in Hardware wie iPhone, Mac und Co. zu integrieren.

Wie genau ein solcher Service aussehen könnte, ist immer noch ein Diskussionspunkt. Wird die Hardware über die Monate hinweg erworben, oder müssen die Geräte letztendlich wieder zurückgeschickt werden? Denkbar wäre ein Modell, bei dem der Kunde jährlich die neuesten Geräte "mietet". So kämen vor allem Hardware-Enthusiasten und Apple-Fans auf ihre Kosten. Denkbar ist auch, dass es eine Reihe von verschiedenen Abonnement-Modellen geben wird, aus denen der Kunde wählen kann. Auch über die möglichen Kosten eines solchen Dienstes kann bisher nur gemutmaßt werden.



Abonnement-Dienste sind schon jetzt das wichtigste Standbein Apples, über 55 Prozent des Umsatzes entsteht daraus. Munster und Stokman gehen davon aus, dass dieser Wert auf 85 Prozent steigen könnte, sollte Apple Hardware als Abo anbieten.