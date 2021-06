iPhone verkaufen: Wie viel ist mein iPhone noch wert?

Simon Lohmann

iPhone-Geräte sind dafür bekannt, einen hohen Wiederverkaufswert zu haben. Wir verraten Ihnen, wie viel Ihr Gerät heute noch wert ist.

Vergrößern So viel ist Ihr iPhone heute wert. © Shutterstock.com/Krakenimages.com

Während viele Android-Geräte bereits wenige Wochen nach Neuerscheinung im Wert fallen, kann man sich bei iPhones sicher sein, dass diese auch nach einigen Jahren der Nutzung noch immer recht viel wert sind. Sie wollen Ihr altes iPhone auf dem freien Markt verkaufen oder in Zahlung geben, wissen aber nicht genau, wie viel Ihr Gerät aktuell noch wert ist? Wir verraten Ihnen, worauf Sie achten müssen und welche alten iPhone-Generationen am meisten Geld bringen.

Vor dem Verkauf: Worauf Sie achten müssen

Grundsätzlich gilt natürlich: Je besser das Gerät in Schuss ist, desto mehr Geld können Sie dafür verlangen. Gebrauchsspuren sind natürlich nach mehreren Jahren der Nutzung völlig normal, mindern jedoch den Wert. Rein optische Mängel lassen sich jedoch gut durch entsprechende Schutzhüllen kaschieren, weshalb Käufer gerne mal über den einen oder anderen Gehäuse-Kratzer hinwegsehen. Nicht ganz so nachsichtig werden Kratzer oder Glas-Sprünge im Display geahndet. Auch die Farbe des iPhone kann eine Rolle beim Verkauf spielen. In der Regel wechseln farbneutrale iPhones in Schwarz und Weiß deutlich leichter den Besitzer als knallbunte iPhones.



Viel wichtiger für Interessenten sind hingegen die "inneren" Werte. Sprich: Mit wie viel Speicherkapazität ist Ihr iPhone ausgestattet? Auch hier kann man pauschal sagen: Je mehr Speicher Ihr iPhone hat, desto mehr Geld können Sie verlangen, schließlich war der Anschaffungspreis auch entsprechend höher.

Darüber hinaus können Sie den Verkaufspreis in die Höhe treiben, indem Sie Ihr altes iPhone inklusive Original-Zubehör (Ladekabel inklusive Adapter und Kopfhörer) und Verpackung anbieten.

Gerade bei älteren iPhone-Modellen kann es vorkommen, dass Händler oder Käufer Auskunft über die Akku-Kapazität einfordern. Gehen Sie dafür einfach in die "Einstellungen > Batterie > Batteriezustand". Je höher der Wert bei der maximalen Kapazität ist, desto besser.



Ebenfalls wichtig: Funktionieren noch alle Knöpfe, wie etwa Power-Button, Lauter- und Leiser-Knöpfe an der Geräteseite oder (bei älteren iPhone-Modellen) der Home-Button? Auch der Lightning-Anschluss sollte einwandfrei funktionieren. Sollten hier Mängel auftreten, kann dies ebenfalls zu Wertminderungen führen.



Privat verkaufen oder in Zahlung geben?

Der einfachste Weg ist, das iPhone bei einem der vielen Online-Anbieter in Zahlung zu geben. In der Regel reicht es aus, einige Angaben zu den angesprochenen Punkten zu machen, darauf basierend erhalten Sie bereits einen Preisvorschlag und anschließend müssen Sie nur noch das "nackte" Gerät einsenden. Das iPhone wird anschließend vom Anbieter geprüft und Sie bekommen ein finales Preisangebot, welches Sie jedoch auch noch (meist ohne weitere Kosten) ablehnen können.

Sie können Ihr iPhone auch bei Apple in Zahlung geben, wo es dann anschließend recycled wird. Allerdings können wir davon nur abraten, da Apple im Austausch viel zu wenig Geld zahlt. Ein Verkauf bei anderen Online-Anbietern wäre ratsamer. Am meisten Geld können Sie jedoch auf dem freien Markt bekommen. Auch hier kann mal pauschal behaupten: Nehmen Sie den Preis von Online-Anbietern und legen Sie noch mal rund 50 bis 80 Euro obendrauf. Bei privaten Verkäufen wird auch gerne noch mal gefeilscht. Wir haben uns mal im Internet umgeschaut und für Sie zusammengefasst, wie viel unterschiedliche iPhone-Modelle heute (Stand Juni 2021) im bestmöglichen Zustand noch Wert sind. Bei den Preisen haben wir uns an den Angaben von ReBuy orientiert. Behalten Sie im Hinterkopf, dass das keine finalen Preise sind, auf dem freien Markt sollten Sie noch etwas mehr verlangen können.



iPhone 7: Zwischen 92 und 215 Euro

32 GB, diamantschwarz: 92,33 €

32 GB, roségold: 39,97 €



128 GB, diamantschwarz: 115,54 €



128 GB, schwarz: 115,54 €



128 GB, roségold: 113,30 €



128 GB, silber: 112,17 €



128 GB, gold: 115,54



128 GB, (PRODUCT) RED: 78,43€

256 GB, diamantschwarz: 159,14 €



256 GB, schwarz: 215,31 €

256 GB, roségold: 170,98 €



256 GB, silber: 159.53 €



256 GB, gold: 147,80 €

256 GB, (PRODUCT) RED: 147,80 €



iPhone 8: Zwischen 166 und 273 Euro

64 GB, space grau: 182,95 €



64 GB, silber: 187,89 €



64 GB, gold: 166,94 €



64 GB, (PRODUCT) RED: 178,01 €



128 GB, space grau: 241,42 €



128 GB, silber: 194,73 €



128 GB, gold: 194,73 €



256 GB, space grau: 258,32 €



256 GB, silber: 273,53 €



256 GB, gold: 262,92 €



256 GB, (PRODUCT) RED: 265,29 €

iPhone X: Zwischen 291 und 371 Euro

64 GB, schwarz: 291,91 €



64 GB, silber: 300,72 €



256 GB, schwarz: 371,92 €



256 GB, silber: 363,44 €



iPhone SE (2020): Zwischen 284 und 428 Euro

64 GB, schwarz: 284,29 €



64 GB, weiß: 284,29 €



64 GB, (PRODUCT) RED: 284,29 €



128 GB, schwarz: 353,12 €



128 GB, weiß: 353,12 €



128 GB, rot: 349,01 €



256 GB, schwarz: 415,11 €



256 GB, weiß: 428,93 €



256 GB, (PRODUCT) RED: 428,93 €

iPhone XR: Zwischen 269 und 397 Euro

64 GB, blau: 292,24 €



64 GB, koralle: 296,99 €



64 GB, weiß: 283,65 €



64 GB, gelb: 271,37 €



64 GB, (PRODUCT) RED: 305,44 €



64 GB, schwarz: 269,38 €



128 GB, blau: 339,96 €



128 GB, koralle: 352,56 €



128 GB, weiß: 356,66 €



128 GB, gelb: 359,15 €



128 GB, (PRODUCT) RED: 366,84 €



128 GB, schwarz: 365,15 €



256 GB, blau: 397,02 €



256 GB, koralle: 385,51€



256 GB, weiß: 386,02 €



256 GB, gelb: 377,63 €



256 GB, (PRODUCT) RED: 364,09€



256 GB, schwarz: 368,03 €

iPhone 11: Zwischen 415 und 536 Euro

64 GB, schwarz: 427,88 €



64 GB, weiß: 419,40 €



64 GB, violett: 435,50 €



64 GB, grün: 431,27 €



64 GB, (PRODUCT) RED: 419,40 €



64 GB, Gelb: 415,14 €



128 GB, schwarz: 458,40 €



128 GB, weiß: 460,14 €



128 GB, violett: 429,58



128 GB, grün: 442,30 €



128 GB, (PRODUCT) RED: 470,26 €

128 GB, Gelb: 422,55 €



256 GB, schwarz: 536,16 €



256 GB, weiß: 535,13 €



256 GB, violett: 502,88 €



256 GB, grün: 467,75 €



256 GB, (PRODUCT) RED: 418,20 €



256 GB, Gelb: 489,02 €

iPhone 11 Pro: Zwischen 458 und 642 Euro

64 GB, grau: 505,70 €



64 GB, grün: 470,62 €



64 GB, silber: 494,01 €



64 GB, gold: 458,19 €



256 GB, grau: 612,59 €



256 GB, grün: 614,38 €



256 GB, silber: 606,14 €



256 GB, gold: 460,14 €