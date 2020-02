iPhones ab 369 Euro: Vorsicht bei Mega-Angeboten bei Saturn

Simon Lohmann

Bis zu 460 Euro können Sie derzeit bei Saturn sparen: Vom iPhone 7 bis zum iPhone Xs verkauft der Elektronikhändler derzeit verschiedene iPhone-Modelle zu Schnapper-Angeboten. Bei manchen Aktionen gibt es allerdings einen Haken. Was Sie vor dem Kauf wissen sollten.

Vergrößern Saturn bietet derzeit iPhones mit Mega-Angeboten an! © Apple, Saturn

Sind Sie auf der Suche nach einem iPhone für Einsteiger? Oder wollen Sie von einem älteren Modell auf ein neueres upgraden? Bei Apple heißt das in der Regel, dass Sie dafür eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen müssen, denn selbst ältere iPhone-Modelle sind immer noch stark gefragt und daher manchmal teurer, als aktuellere Geräte der Konkurrenz. Derzeit können Sie aber bei Saturn richtig Geld sparen, dort gibt es verschiedene iPhone-Modelle zu Hammer-Preisen.

Aber Vorsicht: Manche Angebote erscheinen im ersten Moment zwar recht verlockend, gerade weil bei allen Produkten zusätzlich noch ein Jahr Apple TV+ inklusive ist. Von bestimmten iPhone-Schnäppchen sollten Sie aber vielleicht lieber die Finger lassen.



iPhone-Modelle für Einsteiger ab 369 Euro

Das iPhone 7 (2016) und das iPhone 8 (2017) sind immer noch hervorragende Geräte für Einsteiger, auch wenn diese bereits seit vier respektive drei Jahren auf dem Markt sind. Natürlich lassen sich die Modelle nicht mit den aktuellen iPhones von Apple vergleichen, aber selbst die älteren Geräte sind mit solider Technik ausgestattet.

Das iPhone 7 wird mit iOS 12 ausgeliefert, Sie können aber noch auf das aktuelle iOS 13 aktualisieren. Darüber hinaus befindet sich in dem 4,7 Zoll großen iPhone 7 unter anderem Touch ID (sodass Sie das Gerät über den Fingerabdrucksensor entsperren können), ein Retina-Display, der A10 Fusion Prozessor und 32 GB Speicherkapazität. Saturn bietet das Gerät in den Farben Silber, Schwarz und Roségold an.

Anstatt 519 Euro zahlen Sie derzeit nur 369 Euro, damit sparen Sie 150 Euro.



Zum Angebot: iPhone 7 für 369 Euro bei Saturn

Das iPhone 8 ähnelt zwar optisch sehr stark dem iPhone 7, kommt dafür aber mit besserer Technik. Sie bekommen das 4,7 Zoll große iPhone 8 mit einem A11 Bionic Chip, wahlweise 64 GB oder 256 GB Speicherkapazität, Touch ID und Retina Display. Darüber hinaus können Sie das iPhone 8 auch ohne Kabel laden.

Auch bei dem iPhone gewährt Saturn einen Preisnachlass von 150 Euro, der Preis liegt bei 529 Euro für die Variante mit 64 GB Speicherplatz. Wenn Sie mehr Speicher benötigen, können Sie auf 256 GB upgraden und zahlen dafür 699 Euro anstatt ehemaligen 849 Euro. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen den Farben Space Grey, Silber und Roségold. Von der größeren und teureren Version würden wir jedoch abraten, denn Apple verkauft ebenfalls in seinem Store sowohl die 64-GB-Variante für 529 Euro als auch etwas größere 128-GB-Variante des iPhone 8, allerdings zum deutlich attraktiveren Preis, nämlich für 579 Euro.



Zum Angebot: iPhone 8 für 529 Euro bei Saturn



iPhone Upgrade: Bis zu 460 Euro sparen

Wem das alte Design mit Home-Button nicht zusagt, wird sich über die iPhone XS und iPhone XR Angebote freuen. Beide Modelle wurden 2018 vorgestellt und sind daher mit Technik ausgestattet, die sich auch heute noch sehen lassen kann.

Das 6,1 Zoll große iPhone XR kommt mit einem A12 Bionic Chip, großem Display mit Face-ID, dafür aber leider nur mit einem LC-Display. Im Angebot ist die Version mit 64 GB Speicherplatz, hier sparen Sie rund 170 Euro. Auf die Variante mit 128 GB gewährt Saturn keinen Rabatt.

Zum Angebot: iPhone XR für 679,99 Euro bei Saturn



Am meisten können Sie beim iPhone XS sparen. Dieses kommt ebenfalls mit dem A12 Bionic Chip, ist dafür aber mit einem Retina-Display ausgestattet sowie mit einem besseren Kamerasystem, mit dem sich auch schöne Potrait-Fotos mit unscharfem Hintergrund schießen lassen.

Das Gerät ist in den Farben Space Grey, Silber und Gold erhältlich. Darüber hinaus bietet Saturn sowohl die 64 GB als auch die 256 GB Variante zu günstigeren Preisen an. Bei der kleineren Speicher-Variante können Sie 450 Euro sparen, bei der größeren Sind es sogar 460 Euro.

Zum Angebot: iPhone XS ab 699,99 Euro bei Saturn

Das sollten Sie zum Hammer-Spar-Angebot von Saturn wissen

Wir können an dieser Stelle nur vermuten, weshalb Saturn die Geräte derzeit so günstig anbietet. Sicher ist, dass Saturn mit offenen Karten spielt und im Gegensatz zu ALDI nicht auf Gebrauchtware setzt . Bei den meisten Angeboten ist auch tatsächlich kein Haken zu finden. Viele der Angebote sind zum jetzigen Zeitpunkt auch online sofort verfügbar, darüber hinaus können Sie auch online die Verfügbarkeit der Geräte in den Märkten vor Ort prüfen.

Achten Sie jedoch auf die Lieferzeiten. Bei manchen Angeboten gibt Saturn an, dass die Lieferung der Smartphones erst in sechs Wochen erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt wird Apple höchstwahrscheinlich eine Keynote abgehalten haben, auf der es das neue iPhone SE 2 vorstellen wird. Alle Information, Gerüchte und Leaks zum iPhone SE 2 finden Sie in unserem großen Gerüchte-Artikel .

Video-Beschreibung einblenden Das iPhone SE 2 kommt: Apple plant wohl High-End-Technik für einen fairen Preis von nur rund 499 Euro - wenn man den aktuellen Gerüchten glaubt. In der Gerüchteküche brodelt es auf jeden Fall schon gewaltig. In diesem Video verrät euch Simon, welchen Gerüchten man Glauben schenken sollte und was Apple für den iPhone SE-Nachfolger in Sachen Preis, Technik und Design plant.



► Alle Infos zum Nachlesen: www.macwelt.de/2453086



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop:

www.pcwelt.de/fan



► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied für nur 99 Cent im Monat und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar):

www.youtube.com/pcwelt/join



► Windows-10-Key günstig & legal von Lizengo.de:

tidd.ly/2e760c56



► PC-WELT auf Instagram: instagram.com/pcwelt/

► PC-WELT auf Facebook: www.facebook.com/pcwelt/

► PC-WELT auf Twitter: twitter.com/pcwelt



--------



Unser Equipment (Affiliate-Links):



🎥Kameras:

amzn.to/2SjTm72

amzn.to/2IuqA3T

amzn.to/2IvFtmk



🔭Objektive:

amzn.to/2E0wofO

amzn.to/2NkGoFd



➡️ Stative:

teuer: amzn.to/2DIlCeV

günstig: amzn.to/2IHm026

Einbein: amzn.to/2T0WbPG



📺Field Monitore:

teuer: amzn.to/2UnVbWk

günstig: amzn.to/2IKAbUv



🎤Mikros:

Lavalier: amzn.to/2IxIlzm

Headset: de-de.sennheiser.com/hsp-essential-omni

Hand: amzn.to/2HdVKIT

Shotgun: amzn.to/2tA6ZoE



➡️ Kamera-Cages & Zubehör:

amzn.to/2Estthx

amzn.to/2XY5M7N

Damit habt Ihr alles im Griff: amzn.to/2SmfptN



➡️ Schulter-Rigs:

teuer: bit.ly/2V08tny

günstig: amzn.to/2PJrr0z



💻 Schnitt-Notebooks:

Apple: amzn.to/2JuPgYY

Nicht-Apple: amzn.to/2E3vsHI









Das Problem bei der Sache: Apple wird vermutlich für das iPhone SE 2 rund 500 Euro verlangen. Darin steckt aktuelle Technik, die durchaus fortgeschrittener ist als jene, die sich noch im iPhone 7, 8 und vielleicht auch im XR und XS befindet. Bringt Apple erst mal das neue SE 2 auf den Markt, sind ältere Geräte für manche Käufer nicht mehr attraktiv, da sie für das gleiche Geld (oder zumindest einen vergleichbaren Preis) bessere Technik bekommen. Dies würde die aktuellen Tiefstpreise der iPhones bei Saturn erklären.



Wenn Sie keinen Wert darauf legen, das Neueste vom Neuen zu haben, können wir guten Gewissens die Angebote bei Saturn empfehlen. Wenn Sie Bedenken haben, sollten Sie sich mit dem Kauf vielleicht lieber gedulden – auch auf die Gefahr hin, dass in sechs Wochen die Angebote nicht mehr bestehen.