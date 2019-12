Aktuelle Rabatte für iTunes-Karten: Bonusguthaben für App Store und iTunes

Stephan Wiesend

Wer nach billigen Apps und Büchern im iBooks Store sucht, kann am anderen Ende sparen. Nicht immer gibt es die Lieblings-Apps zum Vorzugspreis, dafür aber fast immer den einen oder anderen Anbieter, der iTunes-Karten verbilligt verkauft. Auch für sparsame Apple Music-Fans und iCloud-Nutzer sind die Karten interessant .

Eine etwas ungewöhnliche Aktion für iTunes-Karten startet heute (30. November) bei Amazon. Der Online-Händler verkauft iTunes Karten mit dem Guthaben im Wert von 50 und 100 Euro mit einem Rabatt von 15 Prozent. Effektiv zahlt der Nutzer dann 42,5 oder 85 Euro respektive. Ungewöhnlich ist die Form von verkauften Geschenkkarten: Anders als online üblich erhält den Nutzer keinen Guthaben-Code, den er dann im App Store eintragen muss, sondern eine Plastik-Karte, wie man sie oft an den Kassen im Einzelhandel vorfindet, per Post.

Bei Penny gibt es ab Montag 15 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

Bei Marktkauf gibt es ab Montag 15 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

Budni bietet ab Montag 15 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Einlösen muss man die Karte bis 22.12.



Auch bei Edeka gibt es in teilnehmenden Filialen ab Montag 15 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Wir empfehlen aber, vor dem Kauf nachzufragen, ob eine Filiale an der Aktion teilnimmt.

25.11 bis 30.11.

Ab heute bietet Rewe 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Gutgeschrieben wird der Bonus aber nur bis zum 14.12. Hinweis: Zusätzlich gibt es Payback-Punkte.

In den Filialen von Mediamarkt gibt es diese Woche 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird automatisch beim Einlösen gutgeschrieben, die Karte muss deshalb bis 11.12. eingelöst werden.

Apple selbst bietet über seinen Mac-App-Store und iOS-App Store einmalig 15 Prozent Bonus. Öffnet man den App Store auf dem Mac oder einem iOS-Gerät und wählt seinen Account aus, kann man über die Option "Guthaben zur Apple-ID hinzufügen" vergünstigt Guthaben kaufen. Bei Käufen zwischen 1 Euro bis 300 Euro erhält man aktuell 15 Prozent zusätzliches Guthaben von Apple, also zwischen 0,15 bis 45 Euro Bonus. Laut Apple wird das Angebot nicht allen Kunden gewährt und das Kontingent ist begrenzt.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es ab heute 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird automatisch beim Einlösen gutgeschrieben, die Karte muss deshalb bis 30.11. eingelöst werden.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Rossmann . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Der Bonuscode ist auf dem Kassenbon zu finden.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es ebenfalls bei Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Den Aktivierungscode findet man auf dem Kassenbeleg.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Der Code für den Bonus erscheint auf dem Kassenbon.

Ab dieser Woche gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite "Kartenwelt" bestellbar , man erhält hier einen Code per E-Mail. Bis 03.11. muss man die Karte einlösen, der Bonus wird automatisch gutgeschrieben. Tipp: Es gibt auch Payback-Punkte.

Bei Aldi Süd gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird der Apple ID beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss dazu aber bis 02.11. eingelöst werden.

Bei Marktkauf gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird der Apple ID beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss dazu aber bis 02.11. eingelöst werden.

Bei Rossmann gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird der Apple ID beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss dazu aber bis 26.10. eingelöst werden.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es ab heute 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird automatisch beim Einlösen gutgeschrieben, die Karte muss deshalb bis 27.10. eingelöst werden.

Ab sofort gibt es bei Saturn 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält die Karten ab sofort über die Webseite von Saturn das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Ab 02.10 gilt das Angebot auch in den Filialen

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Der Code für den Bonus erscheint auf dem Kassenbon.

23.09 bis 28.09.

Ab heute bietet Rewe 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Hinweis: Zusätzlich gibt es 10-facht Payback-Punkte.

Bei Marktkauf gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Betrag wird dem Konto beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber vor dem 06.10. eingelöst werden.

In teilnehmenden Filialen des Getränkemarktes Trinkgut gibt es 15 Prozent Bonusguthaben . Das per Code auf dem Kassenbeleg ergänzte Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Betrag wird dem Konto beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber vor dem 06.10. eingelöst werden.

Bei Aldi Süd gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird der Apple ID beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss dazu aber bis 28.9. eingelöst werden.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Rossmann . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Der Bonuscode ist auf dem Kassenbon zu finden.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es ab Montag 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird automatisch beim Einlösen gutgeschrieben, die Karte muss deshalb bis 21.09. eingelöst werden.

Ab heute gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben geben. Man erhält es beim Einlösen automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält hier einen Code per E-Mail. Bis 07.09. muss man die Karte einlösen, der Bonus wird automatisch gutgeschrieben. Hinweis: Es gibt seit kurzem auch Payback-Punkte für den Kauf.

20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist wieder gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Den Aktivierungscode findet man auf dem Kassenbeleg.

Amazon bietet diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Betrag wird dem Konto beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber vor dem 09.09 eingelöst werden. Nicht gültig ist das Angebot bei Zusendung der Karte per Post, nur bei Zusendung per E-Mails.

Bei Paypal gibt es bis einschließlich Mittwoch 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber bis 24.09. eingelöst werden - auch bei Geschenkkarten.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es seit Donnerstag bei Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Den Aktivierungscode findet man auf dem Kassenbeleg.

Bei Marktkauf gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Betrag wird dem Konto beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber vor dem 31.08 eingelöst werden.

Rossmann bietet diese Woche in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus. Bis 31.08. muss man die Karte einlösen, um den Bonus zu erhalten.

Ab Montag bietet Rewe 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Beim Einlösen der Geschenkkarte wird der Bonusbetrag automatisch der Apple-ID der einlösenden Person gutgeschrieben. Neu: Auch Payback-Punkte werden jetzt gutgeschrieben (60, 125 und 250 Punkte).

Ab Montag gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält hier einen Code per E-Mail. Bis 11.08. muss man die Karte einlösen, der Bonus wird automatisch gutgeschrieben. Hinweis: Es gibt auch zusätzliche Payback-Punkte: 200 Punkte für 25 Euro-Karten, 400 für die 50 Euro-Karte.

Apple selbst bietet über seinen Mac-App Store iOS-App Store 15 Prozent Bonus. Öffnet man den App Store auf dem Mac oder einem iOS-Gerät und wählt seinen Account aus, kann man über die Option "Guthaben zur Apple-ID hinzufügen" vergünstigt Guthaben kaufen. Bei Käufen zwischen 1 Euro bis 200 Euro erhält man aktuell 15 Prozent zusätzliches Guthaben von Apple, also zwischen 0,15 bis 45 Euro Bonus. Laut Apple wird das Angebot nicht allen Kunden gewährt und das Kontingent ist begrenzt.

Bei Aldi Süd gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird der Apple ID beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss dazu aber bis 27.7. eingelöst werden.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es ab Montag 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird automatisch beim Einlösen gutgeschrieben, die Karte muss deshalb bis 27.7. eingelöst werden.

Archiv der Angebote Juni 2019 bis November 2018

27.06 bis 03.07.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es ab Donnerstag bei Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Den Aktivierungscode findet man auf dem Kassenbeleg.

24.06 bis 29.06.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Der Bonus-Code erscheint auf dem Kassenbon.

17.06. bis 22.06.

Bei Marktkauf gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Betrag wird dem Konto beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber vor dem 07.07 eingelöst werden.

17.06 bis 22.06.

11.06 bis 15.06.

Ab sofort gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail. Bis 29.06. muss man die Karte einlösen, der Bonus wird automatisch gutgeschrieben.

3.6. bis 8.6.

Rossmann bietet diese Woche in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus. Bis 22.6. muss man die Karte einlösen, um den Bonus zu erhalten.

3.6. bis 8.6.

Bei Aldi Süd gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird der Apple ID beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss dazu aber bis 22.6. eingelöst werden.

31.5. bis 2.6.

Bei Paypal gibt es bis einschließlich Sonntag 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber bis 16.6. eingelöst werden - auch bei Geschenkkarten.

20.05 bis 26.05.

10 Prozent Rabatt gibt es bei der Postbank . Bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent abgezogen. Man bekommt dann beispielsweise die 100-Euro-Karte für 90 Euro. Ein Kauf ist per Postbank Online-Banking, den Postbank Finanzassistent oder in teilnehmenden Postbank Filialen bzw. Deutsche Post-Filialen möglich. Die 15-Euro-Karte ist nicht rabattiert.

15.05 bis 25.05.

Ab 15.5 gibt es bei Saturn 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

13.05 bis 18.05.

Diese Woche gibt es bei Rewe 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Beim Einlösen der Geschenkkarte wird der Bonusbetrag automatisch der Apple-ID der einlösenden Person gutgeschrieben.

06.05 bis 11.05.

06.05 bis 08.05.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es ab diesem Montag bei Kaufland (nur bis Mittwoch). Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Den Aktivierungscode findet man auf dem Kassenbeleg.

26.04 bis 28.04.

Noch bis Sonntag ("bis 28.04. Mitternacht") gibt es bei Paypal 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Bis 30.5. muss man die Karte einlösen, der Bonus wird automatisch gutgeschrieben.

15.04 bis 24.04.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es noch bis Dienstag bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Der Bonus-Code erscheint auf dem Kassenbon.

15.04 bis 20.04.

Ab Montag gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail. Bis 4.5. muss man die Karte einlösen, der Bonus wird automatisch gutgeschrieben.

15.04 bis 20.04.

Rossmann bietet diese Woche in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

8.4. bis 13.4.

Bei Aldi Süd gibt es diese Woche 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird beim Einlösen automatisch gutgeschrieben, die Karte muss aber bis 27.4. eingelöst werden.

3.4. bis 8.4.

15 Prozent Bonus gibt es diese Woche in Filialen des Mediamarktes . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

01.04 bis 06.04.

Ab sofort gibt es bei Rewe 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

Tipp: Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail.

01.04 bis 03.04.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es bei Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro.

25.03. bis 30.03

In teilnehmenden Filialen des Getränkemarktes Trinkgut gibt es 15 Prozent Bonusguthaben . Das per Code auf dem Kassenbeleg ergänzte Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

25.03. bis 30.03.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro.

25.03. bis 30.03.

10.03. bis 14.03.

Apple selbst bietet aktuell über seinen Mac-App Store iOS-App Store 15 Prozent Bonus. Öffnet man den App Store auf dem Mac oder einem iOS-Gerät und wählt seinen Account aus, kann man über die Option "Guthaben zur Apple-ID hinzufügen" vergünstigt Guthaben kaufen. Bei Käufen zwischen 1 Euro bis 300 Euro erhält man aktuell 15 Prozent zusätzliches Guthaben von Apple, also zwischen 0,15 bis 45 Euro Bonus.

Auf dem Mac tippt man dazu in der App Store-App auf seinen Namen und dann die Option "Infos anzeigen". Laut Apple wird das Angebot nicht allen Kunden gewährt.

04.03. bis 09.03.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonusbetrag wird automatisch beim Einlösen gutgeschrieben, die Karte muss deshalb bis 23.03. eingelöst werden.

25.02 bis 02.03.

Rossmann bietet diese Woche in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

18.02. bis 23.02

In den Filialen von Marktkauf gibt es 15 Prozent Bonusguthaben . Das per Code auf dem Kassenbeleg ergänzte Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Bonus wird beim Einlösen automatisch gutgeschrieben.

18.02. bis 23.02

Ab Montag gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail.

18.02. bis 23.02

Die Aktion wird zwischen 25.03 bis 30.03 wiederholt.

11.02. bis 16.02.

Diese Montag gibt es bei Rewe 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind ab 11.02 auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail.

28.1. bis 2.2.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Erhältlich sind die Karten nur in den Filialen.

21.1. bis 26.1.

Bei Aldi Süd gibt es ab sofort 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

14.01. bis 19.01.

Ab Montag gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail.

14.01. bis 19.01.

Auch bei Rewe gibt es diese Woche 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

27.12 bis 02.01.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es bei Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro.

24.12. bis 29.12.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es 15 Prozent Bonusguthaben . Das per Code auf dem Kassenbeleg ergänzte Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

17.12 bis 24.12.

10 Prozent Rabatt bietet diese Woche Penny . Bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Man bekommt dann beispielsweise die 100-Euro-Karte für 90 Euro. Ein Kauf ist auch per Webshop (Kartenwelt) möglich. Die 15-Euro-Karte ist nicht rabattiert.

17.12 bis 24.12.

Bei Lidl gibt es ab diesem bis zu 15 Prozent Rabatt bzw. Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Der Discounter bietet bei Kauf einer 100-Euro-Gutscheinkarte in den Filialen einen Rabatt von 15 Prozent. 10 Prozent erhält man bei Kauf der 50-Euro-Karte und 5 Prozent Bonus sind es bei der 25-Euro-Karte.

Achten muss man aber auf den Bonuscode auf dem Kassenbon: Man zahlt offenbar bei der 100 Euro-Karte 85 Euro und bekommt 85 Euro Guthaben, erhält aber per Kassenbon einen zusätzlichen Bonus-Code für 15 Euro.

17.12. bis 22.12.

10 Prozent Rabatt bietet diese Woche Rewe . Bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Man bekommt dann beispielsweise die 100-Euro-Karte für 90 Euro.

17.12 bis 21.12.

Rossmann bietet diese Woche in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

13.12 bis 18.12.

10 Prozent Rabatt gibt es bei der Postbank , die das Unternehmen beim Kauf einer 25-, 50- und 100-Euro-Karte bietet. Das Angebot gilt für Karten, die über das Postbank Online-Banking oder den Postbank Finanzassistent gekauft werden.

13.12 bis 17.12.

Der Mediamarkt bietet ab sofort in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

05.12 bis 16.12.

Saturn bietet ab sofort in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

03.12. bis 08.12.

10 Prozent Rabatt bietet diese Woche Edeka , bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Das Angebot gilt allerdings nur in teilnehmenden Märkten.

03.12. bis 08.12.

10 Prozent Rabatt gibt es diese Woche auch bei Marktkauf , bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Das Angebot gilt allerdings nur in teilnehmenden Märkten.

03.12. bis 08.12.

Ab Montag gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

03.12. bis 08.12.

In teilnehmenden Getränkemärkten der Kette Trinkgut gibt es diese Woche 10 Prozent Rabatt . Die 50 Euro-Karte gbit es für 45 Euro, die 100 Euro-Karte für 90 Euro und die 25-Euro-Karte für 22,50 Euro.

16.11.

Die Webseite Guthaben.de bietet diesen Freitag wieder 15 Prozent Bonus bei bestimmten Wertkarten. Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Achtung: Es wird pro Kauf eine Servicegebühr von 2 Euro fällig, das Angebot lohnt sich also nur bei höheren Beträgen.



12.11 bis 17.11

Rewe bietet ab heute 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

06.11 bis 12.11

Immerhin 10 Prozent Rabatt gibt es bei der Postbank , die das Unternehmen beim Kauf einer 25-, 50- und 100-Euro-Karte bietet. Das Angebot gilt für Karten, die über das Postbank Online-Banking oder den Postbank Finanzassistent gekauft werden.

09.11.

Die Webseite Guthaben.de bietet diesen Freitag 15 Prozent Bonus bei bestimmten Wertkarten. Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus .

05.11. bis 10.11.

10 Prozent Rabatt bietet diese Woche Edeka Nord , bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Die Aktion findet in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie den nördlichen Teilen von Niedersachsen und Brandenburg statt.



05.11. bis 10.11.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist allerdings gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro.

01.11. bis 07.11.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es bei Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro.

02.11. bis 03.11.

Umgerechnet 10 Prozent Rabatt bietet Penny diesen Freitag und Samstag: Kauft man einen Dreier-Pack mit drei 10-Euro-Gutscheinkarten, kostet dieser nur 27 Euro.

26.10 bis 31.10.

Die Webseite Guthaben.de bietet diese Woche 15 Prozent Bonus bei bestimmten Wertkarten. Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus . Achtung: Der Dienst wird auf Trustpilot nicht besonders gut bewertet.

26.10 bis 30.10.

Mediamarkt bietet diese Woche in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

22.10 bis 28.10

Aldi Süd bietet diese Woche 15 Prozent Bonusguthaben . Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Betrag wird automatisch beim Einlösen gutgeschrieben und ist bis 28.7. einlösbar.

22.10 bis 27.10

Auch Rewe bietet ab sofort 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

01.10. bis 07.10.

Diese Woche gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

01.10. bis 06.10.

Ab sofort gibt es bei Müller 15 Prozent Bonusguthaben . Das Angebot gilt für die beiden Karten mit 25 und 50 Euro Guthaben, man erhält beim Kauf Guthaben im Wert von insgesamt 28,75 bzw. 57,50 Euro.

bis 30.09.

Keinen echten Rabatt gibt es bei Paypal , zumindest aber einen Ebay-Gutschein . Erwirbt man eine Guthabenkarten über 25 Euro, erhält man einen 10-Euro-Gutschein für Ebay. Der Coupon kann dann allerdings nur bis zum 30.9. eingelöst werden und die Zahlung muss über Paypal erfolgen.



24.09. bis 30.09.

Ab Montag gibt es bei Norma 15 Prozent Bonusguthaben . Das Angebot gilt für die Karten mit 25 und 50 Euro Guthaben, man erhält beim Kauf folglich 28,75 bzw. 57,50 Euro an Guthaben. Für die Karten mit 15 und 100 Euro Guthaben gibt es kein Bonusguthaben.



17.09. bis 21.09.

Diese Woche gibt es bei Rossmann 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

17.09. bis 22.09.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es ab Montag 15 Prozent Bonusguthaben . Das per Code auf dem Kassenbeleg ergänzte Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

12.09. bis 18.09.

Immerhin 10 Prozent Preisnachlass gibt es bei der Postbank , die das Unternehmen beim Kauf einer 25-, 50- und 100-Euro-Karte bietet. Das Angebot gilt für Karten, die über das Postbank Online-Banking oder den Postbank Finanzassistent gekauft werden.

10.09. bis 15.09.



In den 88 Hit-Märkten gibt es ab sofort 15 Prozent Bonusguthaben . Das per Code auf dem Kassenbeleg ergänzte Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

07.09. bis 08.09.

Umgerechnet 10 Prozent Rabatt bietet Penny diesen Freitag und Samstag: Kauft man einen Dreier-Pack mit drei 10-Euro-Gutscheinkarten, kostet dieser nur 27 Euro.

30.08. bis 05.09.

Ein Bonusguthaben von 15 Prozent gewährt Paypal über seine Webseite . Beim Kauf eines Gutscheins mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben erhält man jeweils 3,75, 7,50 oder 15 Euro Zusatzguthaben. Der Gutschein muss bis zum 19.9. eingelöst werden.



30.08. bis 05.09.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es bei einigen Filialen von Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihre Filiale an der Aktion teilnimmt.