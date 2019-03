macOS 10.14.4: Neue Funktionen, News und Korrekturen

Stephan Wiesend

Die neue Version behebt einige Audio- und WLAN-Probleme, Apps wie Safari und iTunes profitieren von Verbesserungen.

Vergrößern Das Update ist über die Systemeinstellungen verfügbar

Zur gestrigen Keynote sind auch Updates für iOS und macOS erschienen. Mit einem Umfang von 2,83 GB (je nach Mac) ist das Update auf Mojave 10.14.4 relativ umfangreich, es bietet eine ganze Reihe an Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wichtig für Airpod-Fans: Die neuen Airpods der zweiten Generation werden jetzt unterstützt. iTunes erhält außerdem für Music-Abonnenten den überarbeiteten Tab „Entdecken“, der redaktionelle Highlights in Apple Music anzeigt. Er soll über neue Musik, Playlists und weitere Neuheiten informieren.

In den Ländern USA oder Kanada findet man nach dem Update außerdem die neue App „News“ im Programme-Ordner vor und kann Apples neue Presse-App ausprobieren. In Deutschland und anderen Ländern ist dies nicht möglich, die App wird nicht einmal angezeigt. (Außer man ändert die Region auf USA – und dann bekommt man kaum Inhalte).

Vergrößern In den USA und Kanada ist die neue App News enthalten.

Safari

Umfangreich sind die Verbesserungen für den Browser Safari: So wird der dunkle Modus jetzt auch bei Webseiten mit eigenen Farbschemas unterstützt, nutzt man das automatische Ausfüllen von Passwörtern, funktioniert dies jetzt einfacher. Ebenfalls neu: Erst nach einer Interaktion mit einer Webseite kann diese Aufforderungen zu Push-Benachrichtigungen anzeigen. Lädt man eine unsichere Webseite (nur http), liest man außerdem in der Adresszeile „Nicht sicher“. Der nicht mehr gültige Standard „Do Not Track“ wird ab sofort nicht mehr unterstützt – S afari setzt für die Erkennung von lästiger Werbung nun auf die eigene Tracking-Erkennung Intelligent Tracking Prevention .

Weitere Korrekturen

Das Update beinhaltet zahlreiche weitere Verbesserungen: In den USA, UK und Indien bietet die Karten-App nun die Anzeige eines Luftqualitätsindex. Audioaufnahmen in der App Nachrichten sollen eine bessere Qualität bieten und externe Grafikkarten (eGPU) werden von der Aktivitätsanzeige besser unterstützt. Beim App Store behebt das Update außerdem ein Problem, das die Installation der neuesten Versionen von Pages, Keynote, Numbers, iMovie und Garageband verhinderte.

Beenden soll das Update außerdem Audioprobleme bei USB-Geräten, die bei den 2018 vorgestellten Macbook Air, Macbook Pro und Mac Mini auftraten. Gemeint ist offenbar eine von Audio-Profis berichtetes Problem mit Störgeräuschen. Korrigiert wird ebenso ein Problem mit der Bildschirmhelligkeit des Macbook Air 2018 sowie Grafikprobleme, die beim aktuellen Mac Mini auftraten: Es gab Kompatibilitätsprobleme mit manchen externen Displays. WLAN-Probleme soll das Update ebenfalls beseitigen, auch einen Fehler bei der Anzeige von Exchange-Accounts. Diese erschienen nach einem erneuten Hinzufügen nicht mehr unter „Internetaccounts“. Auch ein Problem mit AOL-Passwörtern in Mail soll behoben sein.

Zusätzlich korrigiert das Update zahlreiche Sicherheitsfehler , separate Sicherheitsupdates und Updates für Safari sind für ältere Systeme über den App Store verfügbar.