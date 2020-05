macOS 10.15.5 Catalina mit Batteriegesundheit

Peter Müller

iMac und Mac Pro brauchen das natürlich nicht, Nutzer von Macbooks können sich aber auf eine längere Akku-Lebensdauer einrichten.

Vergrößern macOS 10.15.5

Sonst kommen die Punkt-Updates für iOS, iPadOS und macOS immer gleichzeitig, iOS 13.5 konnte aber wegen der APIs zum Virus-Tracing nicht auf sich Warten lassen. So legt Apple nun in dieser Woche macOS 10.15.5 Catalina nach, das aber auch eine wesentliche Neuerung bringt.

Fehlerbehebungen bei macOS Catalina 15.5.5 Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen.

* Behebung eines Fehlers, bei dem „Erinnerungen“ möglicherweise keine Mitteilungen für sich wiederholende Erinnerungen sendet

* Korrektur eines Problems, das die Passworteingabe im Anmeldebildschirm blockieren kann

* Behebung eines Problems, bei dem die Systemeinstellungen auch nach der Installation eines Updates einen Hinweis anzeigen

* Lösung eines Problems, bei dem die integrierte Kamera nach der Nutzung für eine Videokonferenz-App möglicherweise nicht mehr erkannt wird

* Korrektur eines Problems von Mac-Computern mit dem Apple T2-Sicherheitschip, bei dem die integrierten Lautsprecher möglicherweise nicht mehr als Tonausgabegeräte in der Systemeinstellung „Ton“ angezeigt werden

* Behebung eines Stabilitätsproblems beim Up- und Download von Mediendateien der iCloud-Fotomediathek während des Ruhezustands des Mac

* Lösung eines Stabilitätsproblems beim Transfer großer Datenmengen auf RAID-Volumes

* Behebung eines Problems, bei dem die Bedienungshilfeneinstellung „Bewegung reduzieren“ das Tempo von Animationen in einem FaceTime-Gruppenanruf nicht reduziert



Denn die seit geraumer Zeit in den mobilen Systemen integrierte Einstellung zur Batteriegesundheit findet nun auch ihren Weg in den Mac – und ist in den Installationen auf Macbooks enthalten . Die Technik verhindert, dass der Akku immer zu 100 Prozent geladen wird, was der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien dienen soll. Facetime bekommt nun die Möglichkeit, den Zoom auf den jeweiligen Sprecher abschalten zu können, was der Übersichtlichkeit in großen Gruppenchats dienen soll. Nutzer des Pro Display XDR freuen sich über neue Einstellmöglichkeiten des Weißpunkts und der Helligkeit.