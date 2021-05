macOS 11.4 unterstützt neue Grafikkarten, schließt Screenshot-Lücke

Halyna Kubiv

Gleichzeitig mit iOS 14.6 hat Apple sein Desktop-Betriebssystem macOS 11 aktualisiert. Die Neuerungen darin sind für Entwickler interessant.

Neben iOS 14.6 für iPhones hat Apple gestern Abend ebenfalls macOS 11.4 veröffentlicht. Die Neuerungen sind eher für Entwickler und Profi-Anwender interessant: So kann die neueste Version von macOS einige zusätzliche Grafikkarten von AMD der Radeon-Serie unterstützen. Konkret handelt es sich dabei um die

Radeon 6800

Radeon 6800XT

Radeon 6900XT

Die Grafikkarten von Radeon sind relativ neu, die ganze Serie wurde Ende 2020 veröffentlicht , die sind für Profi-Gaming und professionellen Einsatz wie bei Adobe Premiere Pro gedacht. Ob Apple die neuen Grafikkarten auch für seinen Mac Pro freigibt. Aktuell kann man im Profi-Mac die AMD-Karten der Serie Radeon Pro und Radeon Pro Vega installieren .

Neben dieser Neuerung hat Apple eine ganze Liste der Sicherheitslücken mit macOS 11.4 geschlossen – im aktuellen Dokument sind 73 CVE-Einträge aufgezählt , die Apple behoben hat. Eine davon wurde von den Hackern bereits aktiv ausgenutzt, wer also auf seinem Mac Xcode nutzt, soll dringend dieses Update installieren. Der Bug fand sich im Apples Framework, das Anwender-Erlaubnisse zur Nutzung der Komponenten steuert. Das heißt, die Fenster "Darf App X die Kamera/Mikro/ etc. nutzen?" stammen von diesem Framework, offiziell Transparency Concent and Control Framework genannt.

Die Angreifer haben den Schadcode in Xcode versteckt, dieser hat im System Apps ausfindig gemacht, die bereits eine Erlaubnis haben, Screenshots zu machen und hat in den App-Dateien Apple-Scrip-Dateien platziert, die die Screenshots machen können. Da der Nutzer der App Screenshot-Erlaubnis bereits davor erteilt hat, konnte der Schadcode die Bilder vom Desktop machen, ohne dass der Anwender etwas merkte. Laut "Arstechnica" waren vor allem die Entwickler betroffen, die sich eine gefälschte Version von Xcode heruntergeladen haben.