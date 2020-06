macOS 11 Big Sur Wallpaper herunterladen: So geht's

Simon Lohmann

Das neue macOS heißt Big Sur und bringt jede Menge neue Features. Bis wir die finale macOS-Version von Big Sur auf unsere Macs laden können, dauert es noch. Doch das offizielle Hintergrundbild können Sie schon jetzt herunterladen: So laden Sie den macOS Big Sur Wallpaper herunter.

Vergrößern Schön bunt: das neue macOS Big Sur Wallpaper © Apple

Neben den ganzen neuen Features von macOS Big Sur, dem neuen Betriebssystem für die Macs, hat Apple heute im Rahmen der WWDC auch die neuen Hintergrundbilder der Macs gezeigt.

Das neue Mac-Wallpaper erinnert stark an die Hintergrundbilder von iOS 13: Es ist kunterbunt und erinnert an eine farbenfrohe Wüste. Um an das neue Bild zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Warten, bis die offizielle Beta herauskommt Warten, bis macOS Big Sur offiziell im Herbst erscheint

Für wen Warten keine Option ist, der kann das Bild auch jetzt schon herunterladen: Der Youtuber "FavoriteTechX" stellt das Bild in seiner Dropbox zur Verfügung. Sie können das Bild hier herunterladen.