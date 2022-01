macOS 12.3 Beta 1: Universal Control lässt Macs und iPads Bildschirme teilen

Halyna Kubiv

Gleichzeitig mit iOS 15.4 hat Apple den Nachfolger für macOS 12.2 veröffentlicht. Die Beta unterstützt endlich Universal Control.

Vergrößern Universal Control © Apple

Nach einem eher unauffälligen Update auf macOS 12.2 und iOS 15.3 hat Apple gestern Abend die Beta-Versionen seiner für den Frühling zu erwarteten Software herausgebracht. iOS 15.4 und macOS 12.3 werden erst im April erwartet, auf der Halbjahresstrecke bringt der Hersteller manche spektakulären Funktionen, die nicht mehr in das Herbst-Release geschafft haben. So kann unter iOS 15.4 das iPhone mit Face-ID in einer Mund-Schutz-Maske entsperren .

Universal Control

macOS 12.3 muss sich in Sachen neue Funktionen nicht verstecken: Die Tester haben bereits herausgefunden, dass die aktuelle Beta Universal Control unterstützt. Die nahtlose Bedienung der neueren Macs und iPads hat Apple bereits auf der WWDC 2021 angekündigt, in die Herbst-Version hat es die Funktion nicht mehr geschafft. Nun löst Apple sein Versprechen, die kompatiblen Macs unter macOS 12.3 und iPads unter iPadOS 15.4 können Inhalte, Maus-Eingaben und Trackpad-Steuerung nahtlos miteinander teilen, als währen sie ein Teil eines Setups mit mehreren Bildschirmen.

Anmelden ohne Passwörter

In der aktuellen Beta finden sich die Spuren von Passkey Preview Technology. Im Grunde genommen können sich die Nutzer auf den unterstützenden Seiten und mit entsprechender Hardware sich nicht mehr mit der ID und Passwort, sondern mit einem Sicherheitsschlüssel anmelden. Die Technologie vereinfacht für den Nutzer den iCloud-Schlüsselbund: Statt sich mit Face- oder Touch-ID zu verifizieren, um aus der Passwort-Sammlung das richtige Passwort an die Webseite oder den Dienst zu übergeben, meldet sich der Nutzer direkt mit seinem eigenen Schlüssel an. Mehr dazu haben wir hier erklärt .

Dropbox- und OneDrive-Unterstützung

Der Entwickler schickt Kernel-Extentions in die Rente, die für die Dropbox- und OneDrive-Synchronisierung verantwortlich waren. Demnach testet sowohl Dropbox als auch Microsoft eine neuere Alternative dafür.

Feinere Einstellungen für Bildschirmaufzeichnungen

Apple hat eine neue Schnittstelle für Videokonferenz-Programme bereitgestellt. ScreenCaptureKit wird dafür zuständig sein, bei einer laufenden Videokonferenz dem Nutzer mehr Kontrolle zu geben, über die Inhalte, die seine Gesprächspartner während des Videostreams sehen. Die neue Software unterscheidet teilbare Inhalte nach Bildschirmen, Programmen und einzelnen Fenstern aus diesen Programmen.

Wer seine Airpods aktuell halten möchte, musste Apples Kopfhörer von Zeit zu Zeit mit einem iPhone oder iPad verbinden, denn die Firmware-Updates hat der Entwickler über das iOS und iPadOS bereitgestellt. 9to5mac hat herausgefunden , dass das macOS 12.3 eine vergleichbare Schnittstelle für Airpod-Firmware führt.

Wo kann man macOS 12.3 herunterladen?

Aktuell steht die Beta nur registrierten Entwicklern zur Verfügung, nach der Anmeldung kann man das macOS unter developer.apple.com/download herunterladen. Sobald die Public Beta veröffentlicht wird, können interessierte Nutzer sich für den Beta-Test hier registrieren: beta.apple.com .