macOS Monterey 12.3 Beta 3 für Entwickler veröffentlicht

Halyna Kubiv, Kris Wallburg

Apple hat die dritte Beta-Version von macOS 12.3 für Teilnehmer des Entwickler-Programms veröffentlicht. Der Fokus liegt auf Fehlerbehebung, auch beim heiß erwarteten Universal Control.

Vergrößern Universal Control steht schon jetzt Beta-Testern zur Verfügung. © Apple

Update vom 16.02.2022: Apple veröffentlicht dritte Beta für macOS Monterey 12.3



Apple hat die dritte Beta für macOS Monterey 12.3 für Entwickler ausgerollt. Viele Informationen zum Inhalt des Updates liefert Apple nicht, der Fokus wird aber sicherlich auf der Fehlerbehebung liegen. Erst vor rund zwei Wochen hatte Apple überraschend das lang erwartete Feature "Universal Control" als Teil der ersten Beta von macOS 12.3 veröffentlicht. Damit lassen sich iPad und Mac gemeinsam steuern, als Monitorerweiterung nutzen und auch das Verschieben von Daten zwischen den Geräten wird deutlich erleichtert. In unserem Hands-On haben wir einen ersten Blick auf die neue Funktion geworfen.

Die Versionshinweise können auf Apples Entwickler-Website nachgelesen werden.



Wo kann man macOS 12.3 herunterladen?

Die Beta 3 steht aktuell nur registrierten Entwicklern zur Verfügung, nach der Anmeldung kann man das macOS unter developer.apple.com/download herunterladen. Sobald die Public Beta veröffentlicht wird, können interessierte Nutzer sich für den Beta-Test hier registrieren: beta.apple.com . Dort steht bereits die Public Beta 2 von macOS 12.3 für alle interessierten zur Verfügung.



Ursprüngliche Meldung vom 09.02.2022

Da in der ersten Beta von macOS 12.3 der Entwickler recht viele Funktionen implementiert hat, war die Ausbeute bei der zweiten Beta nicht so prächtig. Apple gibt jedoch den Akku-Fehler bei einigen Macs im Ruhezustand zu und verspricht Besserung. In der Beta 2 ist der Fehler nun behoben. Mehr dazu lesen Sie hier .

So kann man unter iOS 15.4 mit Face-ID in einer Mund-Schutz-Maske entsperren .

Universal Control

macOS 12.3 muss sich in Sachen neue Funktionen nicht verstecken: Die Tester haben bereits herausgefunden, dass die aktuelle Beta Universal Control unterstützt. Die nahtlose Bedienung der neueren Macs und iPads hat Apple bereits auf der WWDC 2021 angekündigt, in die Herbst-Version hat es die Funktion nicht mehr geschafft. Nun löst Apple sein Versprechen, die kompatiblen Macs unter macOS 12.3 und iPads unter iPadOS 15.4 können Inhalte, Maus-Eingaben und Trackpad-Steuerung nahtlos miteinander teilen, als währen sie ein Teil eines Setups mit mehreren Bildschirmen .

Hinweise auf UWB-Unterstützung

9to5mac hat in der aktuellen Version mehrere Systemelemente entdeckt, die auf UWB-Unterstützung in Macs hinweisen. Allerdings muss Apple dafür in seine Rechner vergleichbare U1-Chips einbauen, wie sie seit iPhone 11 in iPhones und in den Airtags funktionieren. Mehr dazu finden Sie hier.

Anmelden ohne Passwörter

In der aktuellen Beta finden sich die Spuren von Passkey Preview Technology. Im Grunde genommen können sich die Nutzer auf den unterstützenden Seiten und mit entsprechender Hardware sich nicht mehr mit der ID und Passwort, sondern mit einem Sicherheitsschlüssel anmelden. Die Technologie vereinfacht für den Nutzer den iCloud-Schlüsselbund: Statt sich mit Face- oder Touch-ID zu verifizieren, um aus der Passwort-Sammlung das richtige Passwort an die Webseite oder den Dienst zu übergeben, meldet sich der Nutzer direkt mit seinem eigenen Schlüssel an. Mehr dazu haben wir hier erklärt .

Dropbox- und OneDrive-Unterstützung

Der Entwickler schickt Kernel-Extentions in die Rente, die für die Dropbox- und OneDrive-Synchronisierung verantwortlich waren. Demnach testet sowohl Dropbox als auch Microsoft eine neuere Alternative dafür.

Feinere Einstellungen für Bildschirmaufzeichnungen

Apple hat eine neue Schnittstelle für Videokonferenz-Programme bereitgestellt. ScreenCaptureKit wird dafür zuständig sein, bei einer laufenden Videokonferenz dem Nutzer mehr Kontrolle zu geben, über die Inhalte, die seine Gesprächspartner während des Videostreams sehen. Die neue Software unterscheidet teilbare Inhalte nach Bildschirmen, Programmen und einzelnen Fenstern aus diesen Programmen.

Wer seine Airpods aktuell halten möchte, musste Apples Kopfhörer von Zeit zu Zeit mit einem iPhone oder iPad verbinden, denn die Firmware-Updates hat der Entwickler über das iOS und iPadOS bereitgestellt. 9to5mac hat herausgefunden , dass das macOS 12.3 eine vergleichbare Schnittstelle für Airpod-Firmware führt.