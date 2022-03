macOS 12.3: Update versagt, wenn Logicboard ausgetauscht wurde

Roman Loyola

Manche Macs streiken beim neuesten Update auf macOS 12.3. Die betroffenen Anwender müssen die nächste Version abwarten.

Vergrößern Universal Control steht schon jetzt Beta-Testern zur Verfügung. © Apple

Apple hat Anfang vergangener Woche macOS Monterey 12.3 veröffentlicht, Universal Control macht es zu einem mit Spannung erwarteten Update. Berichten zufolge könnte das Update jedoch ein Problem mit Macs verursachen, bei denen das Logic Board ausgetauscht wurde.

XDA Developers berichtet , dass in den Apple-Entwicklerforen Beschwerden auftauchen, in denen Upgrade-Fehler, Wiederherstellungsversuche, Fehler bei der Wiederherstellung mit dem Apple Configurator und mehr angeführt werden. Ein Beitrag im Apple Developer Forum zeigt , dass das Problem vor zwei Wochen auftrat, als 12.3 noch in der Beta war. In einer Antwort des Benutzers lgladdy heißt es, dass die einzige Möglichkeit, das Problem zu beheben, darin besteht, Monterey 12.2.1 manuell herunterzuladen und dann den Apple Configurator 2 zur Wiederherstellung des Mac zu verwenden. Es gibt auch eine Diskussion zu diesem Problem in Apples allgemeinem Support-Forum .

Apple noch ohne Kommentar

Apple hat sich nicht offiziell zu dem Problem geäußert, und es ist nicht bekannt, ob das Unternehmen sich des Problems bewusst ist oder an einer Lösung arbeitet. Der Beitrag von lgladdy weist darauf hin, dass es nichts bringt, den Mac in den Apple Store zu bringen, da dort wahrscheinlich das Logic Board erneut ausgetauscht wird und der Absturz erneut auftritt, wenn man versucht, auf Monterey 12.3 zu aktualisieren.

Wenn Sie also einen Mac haben, bei dem das Logic Board ausgetauscht wurde, warten Sie mit dem Upgrade auf Monterey 12.3. Apple veröffentlicht neue Betas in der Regel dienstags oder mittwochs, sodass wir bald sehen werden, ob eine 12.3.1-Beta eine Fehlerbehebung enthält. Es ist auch möglich, dass Apple einen Fix außerhalb des üblichen Beta-Zyklus in einem macOS-12.3.1-Update veröffentlicht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" .