macOS Big Sur Beta 6: Auch für iMac 27 Zoll

Big Sur geht in die sechste Runde, zumindest für die Entwickler. Die öffentliche Beta wird aber in Kürze ebenfalls verfügbar sein.

macOS Big Sur geht in eine neue Testrunde. Diese Beta-Version lässt sich nun auch auf dem neuen iMac 27-Zoll installieren. Sichtbare Änderungen gibt es nicht, aber Airdrop funktioniert nun wieder wie es soll und man kann in iMovie und Final Cut Pro Videos mit der internen oder einer externen Kamera aufnehmen. Damit Spotlight Programme findet, muss man diese aber weiterhin in manchen Fällen einmal gestartet haben. Mit rund 3,3 GB ist das Update diesmal deutlich kleiner als dasjenige der Vorgängerversion. Die Testversion für die Öffentlichkeit sollte in den nächsten Tagen ebenfalls verfügbar sein.

Ursprüngliche Meldung vom 20. August 2020:

Neue Funktionen sind in der fünften Betaversion von Big Sur auf den ersten Blick nicht zu entdecken, die mit über 7 GB recht umfangreich ausfällt. Das Update umfasst vor allem Änderungen und Fehlerbereinigungen im Programmcode, Apple dokumentiert diese in den Entwickler-Notes.

Dort steht auch der Warnhinweis, dass diese Beta nicht mit dem neuen iMac 27 Zoll kompatibel ist. Auch einige noch nicht behobene Probleme sind aufgelistet. So kann man AirDrop nicht verwenden, wenn System Integrity Protection (SIP) aktiviert ist, was standardmäßig der Fall ist. Und in iMovie und Final Cut Pro lassen sich momentan keine Videos direkt aufzeichnen, weder mit der internen Kamera noch mit extern angeschlossenen Geräten. Auch findet Spotlight Programme in einigen Fällen erst, wenn man diese zuvor einmal gestartet hat.

Etwas ist uns aber aufgefallen, wobei dies schon in früheren Versionen von macOS Big Sur verfügbar war: Beim Neustart eines Macbooks ist die Tastatur nun beleuchtet, wenn man das Gerätepasswort eintippen muss. In früheren Versionen von macOS ging die Beleuchtung erst nach dem vollständigen Systemstart an.

Der Public-Beta-Test von macOS 11 Big Sur hatte mit der vierten Developer Preview begonnen, die gleichzeitig auch als vierte Public Beta erschien, einen Tag danach. So ist auch mit der fünften Public Beta mit einem Tag Verzögerung zu rechnen. Bitte beachten: Es handelt sich hier um Vorabversionen, die noch Fehler enthalten können, man sollte sie nicht auf Produktivsysteme installieren, sondern besser auf einen zweiten Rechner oder wenigstens auf einen externen Speicher.