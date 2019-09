macOS Catalina kommt wohl am 4. Oktober

Halyna Kubiv

In einer Woche, an einem Brückentag in Deutschland, kann macOS Catalina erscheinen. Das verriet die dänische Apple-Seite.

Vergrößern macOS Catalina 10.15 erscheint wohl am 4. Oktober

Die beste Quelle für zuverlässige Leaks ist immer noch Apple selbst. So hat wohl die dänische Variante der Apple.com-Seite heute Nacht wahrscheinlich ungewollt den Start von macOS Catalina verraten. In dem Abschnitt zu Apple Arcade hieß es in einem Bild: "Finde dieses (Spieleerlebnis) im App Store ab dem 4. Oktober". Apple Arcade ist in Dänemark wie überall auf der Welt bereits an den Start gegangen, am Mac kann man das Spiele-Angebot erst mit macOS Catalina ausprobieren. " Macrumors " hat über die versehentliche Preisgabe des Startdatums zuerst berichtet, mittlerweile hat jemand in Dänemark die Überschrift im fraglichen Bild korrigiert. Die aktuelle Version sagt etwas verschwommen "im Oktober".

Trotz der kurzfristigen Änderungen der Webseite konnten wir das ursprüngliche Foto mit dem genauen Datum auf der Apple Seiten finden – in der gespeicherten Variante von Google Cache vom 25. September . Bitte beachten, dass Google die gecachten Seiten nur für kurze Zeit speichert, was bedeutet, dass Aufrufen von diesem Link kurze Zeit später eine spätere Version anzeigen kann.